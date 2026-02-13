46歲昔日偶像歌手冇星運轉跑道　加盟阿Bob公司做主持：一拍即合

娛樂圈內有歌藝但沒有星運的人多的是，其中一位就是現年46歲的應昌佑（Charles)，當年獲天王黎明賞識力捧，獲安排任衛蘭經典之作《大哥》MV的男主角，及後二人合唱歌曲《24》深受歡迎，但自2016年發表歌曲《過來人》後就鮮少曝光人前，將重心放在家庭上。

應昌佑與衛蘭合唱的《24》深受歡迎。（小紅書圖片）

當年應昌佑初出道的模樣。（影片截圖）

應昌佑嘗試新跑道

雖然，應昌佑的音樂事業發展平平，但熱愛唱歌的他亦不時透過社交平台上貼唱歌的影片，歌聲依舊動聽，絕對是寶刀未老。終歸喜愛唱歌也好，但始終要面對現實，所以近日他就宣布嘗試新的跑道，加盟林盛斌旗下公司做主持，他發文表示：「話晒我都係精通三文兩語嘅專才，於是，我就膽粗粗聯絡咗Bob爺，傾吓加盟棋人MC團隊嘅可能性，估唔到一拍即合，好快就達成合作，成功加盟呢一支咁優秀嘅團隊，對我嚟講絕對係一個不容錯失嘅大好機會。」

應昌佑閒時會上貼唱歌影片。（小紅書圖片）

應昌佑加盟林盛斌旗下公司做主持。（資料圖片）

承諾下苦工做好主持工作

而他亦有自知之明，在主持經驗上比較淺，所以承諾會下苦工學習：「我一定會痛下苦工同好好磨練，再加上有最佳男主持林盛斌嘅指導，雖然佢嘅英俊瀟灑高大威猛我就未必學得足，但佢帶動氣氛嘅能力同談吐技巧，我一就一定會學到足，我將會化身成為一舊海綿，吸收晒佢同埋其他MC團隊成員嘅知識同伎倆，好好喺司儀呢方面發展。」揚言期望可以在各大小活動上與大家見面。

應昌佑雖然已46歲了，但依然保養得宜。（小紅書圖片）

2012年與圈外女友結婚

應昌佑初出道時被打造成活力帥氣型男，收獲不少女性粉絲。然而，在香港歌壇發展幾年後就主攻國語歌曲市場，直到2008年再推出廣東歌《尾指》。而在2009年到2015年間他亦接拍了不少影視作品，更在期間（2012年）與拍拖9年的圈外女友Mandy結婚，婚後育有一子一女，之後就將重心擺放家庭。