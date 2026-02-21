純真年代的愛情劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖簡介

《純真年代的愛情》陸劇又名實用主義者的愛情，改編自晉江文學城小説。有虢爽作為編劇，陳暢為執導，由陳飛宇、孫千領銜主演的一套以七十年代愛情為題材的電視劇。導演陳暢曾出品熱播劇《許我耀眼》，今次首次拍攝年代劇，還有上年憑《獻魚》人氣上升的陳飛宇搭檔孫千CP感滿滿，期待劇集與我們甜蜜蜜過大年！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧纯真年代的爱情@Weibo

《純真年代的愛情》電視劇情大綱

在二十世紀七十年代，務實向上的制帽廠女工費霓（孫千 飾）願望考上大學，靠知識翻身。她去醫院主動照顧因救人受傷而失憶的初中同學方穆揚（陳飛宇 飾）， 打算因此獲得推薦，沒想到這樣依然未能獲得推薦，反而跟方穆揚結了婚。費霓肩負生活種種壓力，為了幫哥哥解決婚房問題，費霓向方穆揚提出假結婚、分房，兩人歷經一番曲折波折後，擁有了屬於自己的房子，成了睡上下床鋪的「小夫妻」。

兩人一同面對生活難題，互相鼓勵彼此追逐夢想，方穆揚畫畫非常出色，雖然過程崎嶇曲折， 但就在這些平凡溫馨的日子裡，悄然醞釀愛情，先婚後愛，費霓不知道其實方穆揚從小就暗戀她。最終費霓憑一己之力成功考上大學，方穆揚也圓了畫家夢想，愛情事業雙豐收，繼續前往更美好幸福的未來。

《純真年代的愛情》播出時間｜最新追劇日曆

《純真年代的愛情》電視劇幾時播? ? 《純真年代的愛情》一共有30集，由CCTV-8、騰訊視頻播放。CCTV-8每日播2集；騰訊視頻每日19:30更新，首更3集。SVIP搶先看一集。

《純真年代的愛情》演員人物關係圖

《純真年代的愛情》演員

陳飛宇 飾 方穆揚

救人受傷失憶的英雄，從少爺淪為落魄知識青年，性格外冷內熱，與費霓假結婚一起生活

孫千 飾 費霓

制帽廠女工，為人務實敢闖，想考大學用知識改變命運，在現實壓力下不得不假結婚，求取生活所需

郭曉婷 飾 方穆靜

方穆揚的姐姐，數學系的研究員，家境落魄，與瞿樺成婚

王天辰 飾 瞿樺

家世霸道的帥氣醫生，方穆靜丈夫