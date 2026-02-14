陳靜DaDa性感歎桑拿兼睇書　「書卷氣」一幕慘被翻舊帳：錯字百出

現年36歲的陳靜（DaDa）雖然近年影視作品產量大減，但其富貴生活卻幾級跳，絲毫不受影響。不僅頻頻入手名牌手袋，更經常周遊列國，早前才去完西班牙和意大利打Golf兼曬大露背，生活極之寫意！日前DaDa又在社交平台「派福利」，上載一條超性感的桑拿影片，片中她「大汗疊細汗」仍堅持睇書，本以為是展現知性美，豈料惹來網民錯重點，竟翻出她當年的「才女」黑歷史！

桑拿房大汗疊細汗 堅持閱讀展知性？

DaDa一向毫不吝嗇好身材，日前她在IG Story分享短片，片中見她置身桑拿房，僅以毛巾包裹下身，上身疑似半裸，香汗淋漓，視覺效果極其震撼。不過最令網民「驚訝」的是，DaDa在如此高溫的環境下，竟然手持一本書閱讀，狀甚享受。影片一出隨即引起熱議，有網民大讚她身材保養得宜，肌膚白裡透紅；但亦有不少網民對她在桑拿房睇書的行為感到疑惑。

網民翻舊帳：當年自封才女 百頁寫真錯20字

DaDa這充滿「書卷氣」的一幕，不禁令人勾起她早年的一段「陳年瘀事」。回想2012年，當時仍是「嫩模」出身的DaDa決心轉型，誓言要擺脫「花瓶」形象，於是推出一本名為《DaDa Secret 2012》的文字寫真書，以此進軍「才女」界。

女神Dada晨早分享寫真震撼彈，大晒比堅尼性感寫真。（陳靜IG影片截圖）

在曝光的影片中，Dada身穿超低胸運動Bra Top配搭緊身短褲，置身於大型健身室內揮灑汗水。

當時DaDa聲稱全書由自己親自撰文兼校對，更表示「每日會檢查文章十幾遍」。怎料新書一出即「出事」，被眼尖傳媒和網民捉錯處。整本書僅得128頁，文字佔比不多，卻被抓包至少20個錯別字。雖然「才女」形象當年滑鐵盧，但DaDa近年曾到英國進修，在University of the Arts London修讀Design和英文，非常積極。