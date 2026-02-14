「Michael」打上《Bad Girl大過佬》尋人整蠱阿正　噏奇遇神展開

最好的生日禮物，莫過於是收到最想要物品，又或是收到最喜愛的人親口說的一句「生日快樂！」叱咤903電台節目《Bad Girl大過佬》的主持阿正（黃正宜）昨日（13/2）做節目時收到一通從台灣打上節目的電話，竟成為了一份令她萬分驚喜的「生日禮物」！原來台灣歌手盧廣仲特意化身聽眾「Michael」致電節目，更編造了一個離奇故事，令阿正由原本的「黑人問號」變成崩潰尖叫！



盧廣仲化身聽眾「Michael」致電節目，編造了一個離奇故事，原來係同阿正講「生日快樂」！（Facebook圖片）

聽眾「Michael」分享淡水河奇遇

節目環節原本安排聽眾致電分享故事，一位自稱「Michael」的台灣聽眾打入，聲稱因為朋友「Lily」很喜歡這節目，所以特意打來尋人。Michael的聲音溫柔敦厚，阿正一開始已不禁讚嘆：「我一開始的時候就覺得他的聲音有點像盧廣仲，世界上溫柔的男人聲音都這樣像！」

殊不知這位「Michael」開始講述一個極度離奇的邂逅故事。他表示曾在台北遇到一位香港女生Lily，但當天自己走路太快，不小心跌進了「淡水河」，全身濕透。主持阿正聽到這裡忍不住質疑：「你是認真的嗎？你不是說那個掉進愛河那種嗎？淡水河很難掉進去啊！」森美在一旁煽風點火，笑指這是一段浪漫邂逅。

《Bad Girl大過佬》勁好聽！（ig圖片）

阿正好可愛。（《Bad Girl大過佬》IG截圖）

發霉白色外套成定情信物？

故事越講越怪誕，「Michael」指Lily當天好心地借了一件白色外套給他，但他因為太想念對方，將外套帶回家後一直捨不得洗，結果衣服「發霉了」。Michael 更在空氣中一本正經地問：「Lily，你介不介意我把發霉的外套還給你？」

面對這個充滿「味道」的請求，全場爆笑，阿正更直言情節太誇張：「黐線㗎，嚇死人咩！發霉咗你唔洗！」完全沒意識到這是偶像的整蠱計劃。

「Michael」話件發霉白色外套係定情信物，點呀？大癲呀！（ig截圖）

「Michael」其實係盧廣仲！

及後森美給予時間讓 Michael 作出最後呼籲，「Michael」突然深情地說了一句：「阿正，生日快樂。」隨即唱出生日歌。正當阿正一頭霧水問對方為何知道自己生日時，森美追問 「Michael」的IG帳號名字，電話另一頭傳來一句：「我的IG是Captain Lu。」

謎底終於解開！原來「Michael」正是阿正的頭號偶像盧廣仲。得知真相的阿正瞬間失控，在直播室內瘋狂尖叫，甚至興奮大喊：「我老公啊！我可以死幾次啦！」場面極度混亂又搞笑。

森美。（ig截圖）

呂珮琳（Elsie）。（ig截圖）

盧廣仲預告4月來港

驚魂甫定後，阿正坦言雖然覺得聲音很像，但因為故事太離譜而被誤導：「因為他說掉進河裡，我就覺得好奇怪，有點講『幹話』的感覺！」盧廣仲最後在電話中承諾，4月會來香港開演唱會並找大家見面。阿正即時化身小迷妹，為偶像集氣：「紅館要賣好喔！全爆！加場！」

盧廣仲（IG@captain.lu）

盧廣仲封為最年輕的三金（金曲、金鐘、金馬）男藝人。(影片擷圖)

盧廣仲（FB@盧廣仲）