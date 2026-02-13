CoolStyle藝人喜迎馬年　鄧麗欣事業愛情得意許恩怡爭金像影后

馬年將至，Cool Style一眾藝人鄧麗欣（Stephy）、許恩怡（Natalie）、譚旻萱（Mandy）、任晴佳（Ella）、劉沛蘅（Hillary）、何嘉莉（Lillian）、林熙彤（Hazel）、莎莎（SaSa）與趙君瑜（Angelina），齊心送上祝福，願大家在新的一年收穫滿滿的福氣與希望，平安順遂。



CoolStyle藝人喜迎馬年。（公關提供）

鄧麗欣：事業愛情雙豐收

鄧麗欣去年可謂大豐收年，一連舉行了其首個個人紅館、澳門演唱會，場場爆滿，人氣爆燈！鄧麗欣工作不斷，年尾更勇奪叱咜「我最喜愛的女歌手」獎，為去年劃上完美的句號。鄧麗欣事業愛情皆得意，新的一年，鄧麗欣已定下目標：「過去一年係豐收同開心嘅一年，好滿足，亦都好鍾意嗰種好充實嘅感覺，嚐試到好多新嘅嘢，更加有好多估唔到嘅成果，新嘅一年希望有更多進步。其實我成日會畀自己一個目標，唔會係好長遠嘅，就好似我之前嘅演唱會主題，step by step，繼續去嚐試新嘅事物，繼續畀一啲驚喜大家，都係新一年嘅願望嚟。」即將來臨的農曆新年，鄧麗欣將會跟往年一樣，會跟家人、朋友在家中慶祝、吃盤菜、遊戲耍樂，趁假期好好休息後，便開展新一年的工作大計！

鄧麗欣Stephy。（公關提供）

許恩怡：出道四年衝擊金像影后

出道短短4年的許恩怡在影壇不斷默默耕耘，去年有份主演的電影包括《無名指》、《地母》、《贖夢》、《搖籃凡世》與《他年他日》陸續上映，她更憑《無名指》入圍「第44屆香港電影金像獎」「最佳女主角」殊榮，成績裴然。踏入馬年，許恩怡希望繼續為港電影圈努力：「好榮幸得到金像獎女主角入圍資格，好多謝觀眾同業界嘅前輩、朋友對我嘅支持同埋喜歡我演嘅角色，其他入圍嘅都係好好嘅演員，每一位都係我好尊敬嘅演員，競爭好激烈。今年一眨眼就過去，可能係因為電影帶咗我到好多唔同嘅地方─意大利、台北、紐約、首爾、釜山、東京……作為演員，跟觀眾見面同交流實在太重要，每一個相處都好珍貴，我好感恩咁多人能夠睇到同支持香港電影。2025年花咗好多休息時間睇書、睇電影，思考自己想成為一個點樣嘅演員、想參與一啲咩項目。我對明年充滿期待，準備好迎接唔同嘅角色、題材、團隊、語言嘅挑戰同收穫！」

許恩怡Natalie。（公關提供）

任晴佳：泰國度歲不忘衝刺學業

這個農曆新年，正在英國讀書的任晴佳將跟爸爸媽媽到泰國度歲，家人團聚的同時任晴佳也不忘為考試衝刺，她將隨身帶備書本溫習，體現學霸本色，任晴佳笑說：「新年期間正在英國上學，幸好中間有一星期的假期，我已約了爸爸媽媽一同到泰國的海邊曬太陽、游泳，跟爸爸一起在海邊跑步、做瑜伽、學打golf，我還跟爸爸媽媽有個約定，我們每天晚上都會看一部電影，把之前忙碌時沒看的電影補上，很期待能夠度過一個溫馨又熱辣辣的新年。因為即將考試了，我已想好，會一邊看海景，一邊聽着海浪聲溫習，這樣可能會更加專注，哈哈……其實新年能夠跟家人一起度過，真是感到十分幸福！我祝願大家新一年身體健康！心想事成！正在讀書的朋友學業進步！」

任晴佳Ella。（公關提供）

劉沛蘅自嘲事業心不重

自嘲沒有太重事業心的劉沛蘅，今年有了明確的目標方向：「新嘅一年，我最想做嘅就係學煮嘢食，因為年紀都唔細，為將來嘅屋企，我要準備做一個賢妻良母，所以我今年首先係需要好多桃花，始終做呢行都好需要人緣，哈哈……希望再多啲運氣同機會，自己再加返多少少積極同努力。」而何嘉莉將跟家人在港共度春節， 何嘉莉透露馬年的工作上將有突破性的發展，希望會帶給大家驚喜。

劉沛蘅Hillary。（公關提供）

何嘉莉Lillian。（公關提供）

譚旻萱：預告《夜王》上映

譚旻萱過去一年默默為電影事業努力，看似「消失」一陣子，原來是播種的重要時刻，她說：「上年拍咗幾部電影，好似消失咗一輪咁，但係我好開心嘅，我會形容去年係屬於種種子嘅一年，嚟緊《夜王》上映，希望新一年係收割年，希望有更多的影視作品。另外2025年係我打得最多籃球嘅一年，我哋組咗一隊籃球隊，新一年球技會更加精湛嘅，馬年希望事事順利！身體健康！學到嘅或收成嘅，都滿載而歸！」

譚旻萱Mandy。（公關提供）

林熙彤：大學畢業勇闖夢想

去年正式大學畢業的林熙彤，在馬年將努力為自己的夢想進發：「上年我有定下目標，就係大學畢業、完成咗學位，同埋完成個人第一個半馬。新一年嘅目標係無論喺設計或演藝方面，都能夠同大家分享多啲我嘅作品，我都有諗過可以將我學到嘅藝術放喺工作上，有時拍戲時見到攝影組，都有衝動想攞佢哋嘅相機幫大家影相，如果有人想搵我影劇照我都歡迎架，靜靜地喺旁邊觀察，影低最重要、最靚嘅一刻，好好玩。我喺賀歲電影《夜王》入面飾演公關小姐，對我嚟講係一個好大挑戰，今年我都歡迎接受任何挑戰、任何角色，甚至搞笑、恐怖片都得。」

林熙彤Hazel。（公關提供）

莎莎與趙君瑜

另外，同樣是新加入Cool Style大家庭的莎莎與趙君瑜，無懼環境的影響，新一年，她們誓要在演藝圈衝刺！趙君瑜說：「啱啱加入Cool Style呢個大家庭，新公司有好多前輩，大家都好照顧我，我會好努力咁向佢哋多多學習，尤其是鄧麗欣，佢係我嘅偶像，我有睇佢嘅劇集同音樂作品，佢真係閃閃發光。而賀歲電影《夜王》係我第一次拍電影，真係學到好多嘢，我會繼續努力，希望嚟緊會更多機會喺唔同嘅平台見到大家！」

莎莎SaSa。（公關提供）