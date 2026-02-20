歲月有情時劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《歲月有情時》陸劇又名煙花與少年、煙花少年，改編自潘一擲小說《子弟》。有卞智弘、張大海作為編劇，黃偉為執導，由黃景瑜、關曉彤領銜主演的一套以青春勵志年代為題材的電視劇。「內娛兵王」黃景瑜今次改變形象，不再做特種兵，與上年沒有亮相電視劇的流量小花關曉彤一起以熱血喚起家鄉情，。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧岁月有情时@Weibo

《歲月有情時》電視劇情大綱

在九十年代的東北鐵城西郊，大型工廠周邊林立商店、醫院、學校、家屬院，家屬區裡長大的孩子被稱為「廠礦子弟」。孤兒張小滿（黃景瑜 飾）吃百家飯長大，成長為重情重義的「鐵西城之子」，與大方勇敢、懷著航海夢的嚴曉丹（關曉彤 飾）和家教嚴厲的夏雷（王天辰 飾）在這裏渡過了熱血又燦爛的日子。當美好青春時光消逝，曾經輝煌的工廠也在轉型浪潮中淘汰。

隨著經濟轉型的大潮洶湧而至，最想守住鐵西城的張小滿不得不獨自遠赴日本謀生，卻差點因陷進騙局喪命；「小鎮做題家」夏雷畢業後闖蕩上海工作，在競爭激烈的大城市搏鬥求存。至21世紀初，鐵西城廠正式隕落，萬人離散，四散天涯的廠礦子弟卻再度重聚，夏雷和曉丹把外面學會的技術、眼界和知識帶回了家鄉，合力救活分廠，而小滿亦與智鬥地頭蛇，守護家園。三人從摯友發展成戀人，最終成為沒有血緣的至親，重返故鄉投身建設，描繪出時代洪流中殊途同歸的情義與擔當。

《歲月有情時》播出時間｜最新追劇日曆

《歲月有情時》電視劇幾時播? ? 《歲月有情時》一共有30集，由CCTV-8、愛奇藝播放。

2月20日起CCTV-8 每日17:30 兩集連播；

2月20日VIP會員 17:30 更新 4 集，非會員 19:30 更新 2 集；

2月21日起VIP會員每日 17:30 更新 2集。

3月5日起 VIP 會員每日17:30更新 1 集。

电视剧岁月有情时@Weibo

《歲月有情時》演員人物關係圖

电视剧岁月有情时@Weibo

《歲月有情時》演員

黃景瑜 飾 張小滿

鐵西城之子，重情熱血、堅韌不拔，從「沒頭腦」的頑皮小孩成長為有擔當的家園建設者

电视剧岁月有情时@Weibo

關曉彤 飾 嚴曉丹

廠長家的颯爽女兒，外柔內剛、敢闖敢搏不嬌氣，跟小滿從小吵到大，青梅竹馬

徐若晗 飾 春春

电视剧岁月有情时@Weibo

王天辰 飾 夏雷

沈穩持重，家教嚴苛，三廠礦子弟之一，畢業後到上海工作