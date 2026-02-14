鄭嘉穎現身內地花市人氣極高震撼番禺　扶起跌倒民眾好貼心

視帝鄭嘉穎自2018年與陳凱琳結婚，婚後育有兩子後，就將重心擺放在家庭上，鮮少再接拍影視作品，閒時只接商演而已，但完全沒有影響其人氣。近日，他就獲邀現身番禺出席花市活動，引起眾多民眾圍觀，造成人山人海的畫面相當震撼，雖然其全寸步難行，但依舊保持笑容並與大家揮手打招呼，相當親民。

鄭嘉穎與港姐冠軍陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎人氣高企

鄭嘉穎除了過去主演的TVB劇集受到內地觀眾歡迎之外，2011年有份參演的古裝劇《步步驚心》飾演八阿哥胤禩更令他成功打開內地市場。雖然鄭嘉穎自為人夫人父後，鮮少接拍影視作品，但其人氣完全沒有下跌，在內地依舊人氣高企。

鄭嘉穎在內地人氣極高。（小紅書圖片）

鄭嘉穎扶起跌倒民眾

打扮帥氣的鄭嘉穎現身番禺出席花市活動，吸引當地民眾紛紛前來，在他還未出現的時候，已有不少民眾手持着手機在他出現的通道上圍觀等候，待他出現時現場擁擠情況更為誇張，歡呼聲不斷，相當震撼。眼見大家這麼熱情，鄭嘉穎亦非常親民與大家揮手打招呼，過程中他就看到有女民眾不慎跌倒，他亦相當有心上前扶起，還作出問候關心，非常有愛。

現場人山人海。（小紅書圖片）

鄭嘉穎上前扶起跌倒民眾。（小紅書圖片）

一年只打一次麻將

雖然現場人山人海，使鄭嘉穎寸步難行，但他依舊笑容滿面，不斷揮手與大家打招呼。而馬年將到，他在受訪時就透露新一年很想看到兒子默書拿一百分，因為與兒子有一個協議，就是如果有一次默書拿一百分，就會送上神秘禮物。另講到新年計劃時，他就表示會去長輩家拜年約一約朋友吃飯，還會打麻將小玩一番，表示一年只會打一次麻將而已。

鄭嘉穎透露新年會打麻將。（小紅書圖片）