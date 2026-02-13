40歲周秀娜𡃁模出身被指愛炒作　聲稱單身10年屢與男神傳緋聞

現年40歲的周秀娜（Chrissie），近年憑藉出色演技成功洗底，由當年的「𡃁模始祖」成功轉型為金像獎提名影后。然而，自2013年與初戀男友陳偉成（Avis）轟動分手後，她的感情世界便進入了長達十年的「對外宣稱單身」狀態。雖然口頭堅稱享受一個人，但她身邊出現的男伴卻一個比一個大牌，緋聞精彩程度不亞於電影情節。



周秀娜到希臘聖托里尼旅行。（IG：@chrissienana）

陳偉成（Avis）是周秀娜入行以來唯一公開承認過的男友。（資料圖片）

唯一公開的男朋友

回顧周秀娜的的作品都不及緋聞受外界關注，一度被質疑長年靠緋聞維持人氣。

陳偉成（Avis）是她入行以來唯一公開承認過的男友。兩人情起於微時，曾以情侶檔姿態橫掃廣告界。可惜隨著娜姐事業一飛衝天，男方頻傳偷食，最終娜姐在2013年頒獎禮舞台上，以一句「歡迎大家熱烈追求」宣布終結七年情，自此對感情事表現得極為審慎。

年前陳偉成（Avis）已結婚。（ig圖片）

緋聞名單檢閱

在恢復單身的日子裡，周秀娜身邊不乏男神級人物穿梭，亦先後與已婚電影監製黃永峰、藝人余德丞、黃宗澤、羅志祥（小豬）以及兩名圈外型男傳出緋聞。

《疊影狙擊》中黃宗澤與周秀娜都有大量打戲。(劇照)

黃宗澤&已婚監製黃永峰

周秀娜與黃宗澤因合作《非凡三俠》等多部影視作品而被封為「最合拍CP」。兩人在劇中吻戲連場，私下亦互動頻繁，Bosco曾公開讚美娜姐，兩人多次被拍到在片場相處融洽。雖然雙方強調只是「好兄弟」，但緋聞亦傳得火熱。同期，周秀娜亦與已婚監製黃永峰傳出緋聞，當其時，黃永峰連續開拍電影《熱浪球愛戰》和《爆3俏嬌娃》並由周秀娜擔任主角，有傳是想「近水樓台」，兩人也曾被拍到私下約會。

有傳媒翻出多年前周秀娜與黃永峰的合照。（ig圖片）

羅志祥

這段緋聞曾一度震驚台港兩地。當時羅志祥在香港舉行演唱會，周秀娜被傳媒報道，目擊單獨現身小豬下榻的酒店。當時有指兩人因拍攝周星馳電影《西遊·降魔篇》而結緣，更被爆出密會兩小時。儘管事後娜姐解釋只是去「找朋友」，但這段涉及兩地巨星的緋聞，至今仍是網民茶餘飯後的話題。

周秀娜被拍得出現在羅志祥下榻的酒店。（資料圖片）

余德丞

近年與娜姐走得最近的，非余德丞莫過於。兩人不僅多次被拍到單獨約會睇戲、食飯，更被發現一同觀看鄭秀文演唱會。每逢對方生日，雙方都會準時在社交平台放閃送祝福，甚至傳出已發展到同居階段。儘管外界認為這對「姊弟戀」相當匹配，但兩人至今仍以「好朋友」相稱，將戀情隱藏於保護色下。