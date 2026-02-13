五索處女出歌拍MV着泳衣曬冷跑車　走音甩Beat：幫我逐粒用AI調返

34歲的五索（鍾睿心）與67歲富商馬清鏗，這對相差33年的婚外情戀人愈愛愈高調。五索近年不甘只做全職媽媽，搞網購生意之餘，近日更踩入樂壇，趕在農曆新年前推出處女作《不勞而獲》。歌詞唱出普羅大眾「唔使做都有收穫」的願望，但五索話中有話，指每個看似幸運的人背後，都有不為人知的辛酸。

五索出道做歌手。（YouTube截圖）

農曆新年前出新歌。（YouTube截圖）

馬清堅借出豪宅樓盤與跑車

新歌《不勞而獲》今日（13日）在YouTube上架，找來雷深如（J.Arie）負責作曲、監製，並客串MV演出，歌詞洗腦式無限Loop「不勞而獲」，令人一聽難忘。拍攝MV當日氣溫只有攝氏12度，五索由朝到晚拍足16小時，當中有多個不同造型，最突出是穿著色三點式泳衣在戶外取景，期間馬清鏗前來探班，並親自操刀攝影及航拍；為了女友的處女作，馬清鏗更毫不手軟，除借出豪宅樓盤，還有多部名貴跑車，其中一架是極具收藏價值，全球限量600部的法拉利Daytona SP3，確實錫女友錫到燶！

雷深如（J.Arie）負責作曲、監製，並客串MV演出。（YouTube截圖）

雷深如都有拍MV。（YouTube截圖）

航拍部份由馬生負責。（YouTube截圖）

五索處女出歌感自豪：我都係明星！

收工時已是凌晨兩點，五索坦言這次體驗令她改觀：「原來明星唔係一般人做嘅行業，攰到連飯都食唔落！」她更笑言，以後可以跟崇拜K-Pop的小朋友說：「媽咪出過一隻歌都係明星！」

唱歌走音甩beat要求AI調音

五索還公開錄音過程，身兼作曲監製的J.Arie（雷深如）亦無面俾，面對老闆娘照樣潑冷水。五索一開口唱歌，J.Arie即刻嗌停：「唔啱beat，慢咗，好X多！」、「Sharp咗高得劑！」被批得體無完膚的五索，聽完Playback亦懷疑人生：「點解把聲出到嚟有啲唔同？」隨即爆出一句金句：「你幫我逐粒用AI嗰啲調返！」

五索處女出歌感自豪：「我都係明星！（YouTube截圖）

雷深如話五索唔啱Beat又唔啱音。（ig截圖）