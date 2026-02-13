李家誠告周秀娜｜陳瀅大方回應女方為人　聞被控反應最真實

恒基地產集團聯席主席李家誠於2026年2月13日入稟香港高等法院，控告藝人周秀娜誹謗及騷擾，同時亦告及5個YouTube頻道及Google LLC。此案源於長達近10年的虛假傳聞，李家誠強調與周秀娜「絕不認識，亦絕無任何關係」。



陳瀅接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

事件起源與發展

李家誠表示，整個事件已纏擾近10年，一直沒有採取行動，是本着「清者自清」、「息事寧人」的態度面對。但在2025年6月，周秀娜在宣傳其新電影作品期間，接受某個YouTube頻道訪問時，預先溝通要談論她被包養的傳聞，令事件再發酵，太太徐子淇及岳父岳母也受影響，而當時李家正在失去父親李兆基的悲痛。李家誠認為已達至忍無可忍的地步，所以有必要向周秀娜採取法律行動。

大方回應周秀娜為人

陳瀅今日（13/2）現身銅鑼灣出席無綫劇集《臥底嬌娃》宣傳造勢活動。曾經在電影《女子監獄》合作過的陳瀅接受《香港01》訪問時，大方回應對方為人：「其實嗰套戲，我可能好少有同佢有對手戲，但就好似有一場，大家一齊喺一個監倉度打之餘，我好似冇見過佢 。因為我比較多係同我媽媽嗰條線，我就自己偏埋一邊，咁所以我好似冇乜點接觸過佢。（佢為人如何？）其實套戲都喺23年拍，所以都唔記得，咁我相信同任何人演員合作都係開心，從來冇一個話覺得邊個好差。咁我相信我嘅記憶當中佢都係一個好正常專業嘅人。（佢被李家誠控告誹謗及騷擾點睇？）我冇回應唔關我事。」

陳瀅在新劇中與馬貫東有動作戲。（葉志明攝）

