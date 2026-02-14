前《愛回家》小花神隱4個月公布新動向　為女性用品品牌代言設計

TVB處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一向深受觀眾歡迎，成為TVB王牌劇集之一，播出多年仍不時成為網民熱話，劇中多對CP離離合合，當中「細龍太」陳思圻及「細龍生」鄭世豪先後離巢，陳思圻離巢後曾為HOY TV主持節目，亦有份參演《我愛九龍城》，工作不斷，但自去年10月起她就未有再更新社交平台，不少網民都十分關心她的去向，直至日前她就透露原來一直忙於為女性用品品牌代言設計！

陳偉琪憑《愛．回家之開心速遞》中細龍太一角，成功入屋。

細龍生同細龍太。

有份參演《我愛九龍城》。

陳思圻為女性用品品牌代言設計

陳思圻在IG分享近況，並寫道：「抱歉那麼久沒更新。人地話慢工出細貨：我設計的品牌今日面世了。原意真係想為女性健康做一點事。希望馬🐎年為大家播下健康的種子🌱。🙏🏻我為左搵到一個可以符合呢個標準的產品，做左好多同市面上衛生巾的比拼。由您地睇到包裝上的每一粒字，到所有宣傳的圖片和字體一切，都是我設計的。原來用心做一個品牌真係好花時間，而家越來越佩服各位創業人士，真的不簡單。謝謝伴著我一起努力的您們🙏🏻多多指教 🙏🏻P.S. 好彩趕得切o係情人節前做到。因為，我認為：健康就是大家最好的情人💝 祝大家身體健康！」

陳思圻2013年參選港姐

原名陳偉琪的陳思圻，曾在2011年參加溫哥華華裔小姐競選獲得亞軍，回流香港後在2013年參選港姐，落選後簽約TVB成為旗下藝人，憑《愛．回家之開心速遞》中「細龍太」一角而成功入屋，但在2019年她因涉醉駕被捕，其後更被TVB解約。陳思圻曾在接受訪問時表示在TVB飽受委屈，她指在拍《愛．回家》期間很多人想「教你做嘢」，似乎為了踩低人抬高自己，更公開講粗口「X交叉」出言侮辱，之後連導演亦鬧埋一份，一到細龍太戲份便疑惡意針對，頻頻嗌「Cut」。陳思圻離巢後仍活躍於演藝圈，不時出席公開活動。

