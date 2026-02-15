「明星御用好友」宣布加入Bob林盛斌旗下　娛樂王國版圖再次擴大

有「明星御用好友」之稱、身兼歌手及公關女強人的劉晨芝（Adrienne），一向長袖善舞，人脈橫跨中外上流社會。沉寂一段時間未有大搞作的她，日前突然在社交平台報喜，宣布正式加盟由林盛斌（Bob）主理的棋人娛樂（Chessman），成為Bob旗下猛將，她超狂的背景再次曝光！

宣布加入Bob林盛斌旗下

劉晨芝在IG寫道：「好開心可以加入棋人嘅大家庭，其實可能大家都唔知，我喺美國做歌手演員之前，我係做主持出身的，我喺UCLA 畢業之後第一份工就係主持，當時係主持好似Entertainment Tonight咁嘅節目，成日都會喺紅地氈同埋頒獎典禮訪問artists 😄 其實一路都鍾意做主持，亦都主持旅遊同飲食電視節目，亦有主持東華，旅發局，馬會活動，婚禮，開幕典禮....所以今年亦都希望將多啲時間放喺主持上面，我英文，廣東話同國語都流利㗎😜 我會繼續努力，主持更多活動，晚宴及電視節目，亦都好多謝 @bob_lamshingbun 邀請我加入 @chessman_hk 呢個大家庭，佢嘅正能量非常之鼓勵到我，一見到佢就好似充滿能量咁，仲有記住你應承話介紹好男仔俾我識㗎

😆。非常期待同大家合作，希望大家多多支持 😝💖」

UCLA雙學位畢業 首位打入美國Billboard女歌手

雖然劉晨芝近年多以「名媛好友」身份出現，但其實她是歌手出身，更是正宗「鬼妹仔」。美國長大的她於美國著名學府 UCLA傳理及社會學系雙學位畢業，二十歲時簽了美國 MIG Records成為旗下歌手Adrienne擅長唱快歌，在美國樂壇有「亞洲版Beyonce」之美譽，是歷來首位打入美國Billboard流行榜頭20位的華人女歌手，亦是美國「格林美音樂獎」常客。劉晨芝去年更為首部來自香港的英語真人秀節目《瘋狂名人社交》(Crazy Celeb Social) 擔任監製及主演，節目講及名人及名流社會的生活，在美國及歐洲皆得到非常熱烈迴響。

