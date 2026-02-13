東張西望｜芳姨指控郭秀雲「偷龍轉鳳」扣起鸚鵡　疑前雀義工搞事

早前郭秀雲座駕擋風玻璃遭扑爛，疑似歹徒更留下恐嚇字條：「八婆比番隻雀，不比，下次弄人」。事件引起關注，警方接獲報案，案件列作「刑事毀壞」處理，交由元朗警區刑事調查隊跟進。今日（13/2）《東張西望》跟進事件。



芳姨指控郭秀雲換走了她的鸚鵡。（《東張西望》截圖）

《東張西望》播出片段，70歲「芳姨」向《東張西望》表示，指控郭秀雲佔有了她的愛雀：「唔係懷疑，直頭係攞咗。」芳姨表示，1月29日如常與兩隻鸚鵡外出時，遇到一個男人搶走她的鸚鵡，後來男人棄雀逃走，鸚鵡飛到樹上後不願回到芳姨的身邊。

及後，一個拯救鸚鵡組織帶來好消息，芳姨聯絡組織後打算取回走失的鸚鵡「金仔」，而組織負責人則是郭秀雲。不過，此鸚鵡並不是彼鸚鵡，芳姨表示這一隻走失的鸚鵡並不是金仔。芳姨表示，報失的單張上的鸚鵡是「金仔」，但見面當日的卻是另一隻，就認定是郭秀雲佔有她的鸚鵡。芳姨又指出，懷疑有人用網捕捉鸚鵡。「搞到我食又食得唔好，瞓又瞓得唔好，坐喺度成日發呆。我都唔知日子點過。」

郭秀雲義務為「香港鸚鵡救援」組織救援鸚鵡。（《東張西望》截圖）

有市民搭獲鸚鵡，郭秀雲轉交芳姨。（《東張西望》截圖）

郭秀雲接受《東張西望》訪問時回應，表示車內拍攝，燈光或有誤會，更言並沒有用網捕捉，相中見到的其實只是鸚鵡腳上的花紋。她也承認修改過poster的地點資料，因出post後發現，尋找鸚鵡的位置較近於彩明而非健明邨。《東張西望》表示，根據郭秀雲資料，一位放狗人士在將軍澳嶺光街斜坡發現同品種鸚鵡。

郭秀雲：「世事就係好多奇怪嘢，我一定係攞返當日執嗰隻畀佢睇，由頭到尾都係呢一隻。」《東張西望》揭露，芳姨堅稱郭秀雲偷龍轉鳳，可能與三年前的爭執有關。當年芳姨飼養了10隻鸚鵡，後來沒有能力繼續照顧，所以委託郭秀雲代為照顧其中三隻。其中一隻在暴雨雷電中死去，郭秀雲表示，獸醫檢查後證實是被「嚇死」。郭秀雲後來致電芳姨後，被芳姨指罵。《東張》訪問中，郭秀雲指懷疑是有雀義工煽風點火，透過芳姨誣蔑郭秀雲。訪問幾日後，就發生了郭秀雲座駕擋風玻璃遭扑爛事件。

郭秀雲座駕擋風玻璃遭扑爛。（《東張西望》截圖）