關曜儁慘被騙6位數　望對方盡快還錢：唔還錢就進一步行動

關曜儁（Leo）2015年加入TVB憑無綫處境喜劇《愛•回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。Leo除了演員外，更擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大女出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子。早前更宣布太太再懷孕。不過，早前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。

關曜儁今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

被騙6位數搵唔到中間人

今日（13/2）關曜儁現身銅鑼灣出席無綫劇集《臥底嬌娃》宣傳造勢活動，他接受《香港01》訪問時表示：「真係好慘痛，呢個都係因為自己有啲戇居嘅，因為手法唔同，以為佢幫咗我，但其實佢又冇幫我，但係我錢又俾晒佢，跟住想追返個中間人，又追唔到，中間又搵唔到，但介紹人就係咁拖，變相到而家都仲未追得返我要追嘅數。」

關曜儁希望介紹人盡快還錢。（葉志明攝）

好彩無被太太鬧

關曜儁嫌說：「其實件事關於租約上嘅問題，佢同我講話幫我傾咗，我又信咗佢，然後佢要我幫佢買啲嘢，我又幫佢買咗，一買就幾萬幾萬咁樣，仲要買咗好幾次。其實由始至終我懷疑係同一個人，根本就只有呢個介紹扮話有中間人。我都同呢個介紹人講，我就俾埋最後嘅限期佢，我話過年內我要收埋我需要收嘅數，我都同佢講，我願意承擔一半嘅風險，我話當我信錯人，但而家我就同佢周旋咗好耐，佢死都唔肯俾返其他嘅數我，如果唔還錢就會進一步行動。（有冇俾太太鬧？）好彩佢好錫我，但係佢一早已經叫我小心啲呢個人，但係我自己又唔聽，所以而家學到嘢。」