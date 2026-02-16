金牌綠葉得一句對白諗計搏出位　遭幕後兜口兜面嘲笑：自己吞咗佢

45歲的趙永洪自1998年加入無綫電視以來，演繹不下百個角色，其中《畢打自己人》的「Marco」及《降魔的》的「些粉」最為人津津樂道。然而，自2024年起，他在香港電視螢幕上幾近銷聲匿跡，早前更惹來網民在社交平台發帖尋人，指他「似失蹤」。對此，趙永洪親自留言釋疑，坦言雖然演出機會減少，但強調「演戲團火仲好猛」，目前仍在努力尋求突破，並非外界所傳的息影。

趙永洪以早年《降魔的》中的士司機「些粉」最受歡迎。（微博圖片）

趙永洪在《巨輪II》飾演賤男姚浩天。（微博圖片）

初入行做閒角得一句半句對白

回首二十多年的演藝路，趙永洪近日在抖音拍片剖白做「綠葉」的辛酸與堅持。他憶述初入行時多演閒角，只有一句半句對白，曾請教前輩如何演繹，獲贈言「一句對白冇嘢搞，你諗到有嘢搞為止」。於是他確立了輕鬆搞笑的演繹方向，希望令觀眾更容易接受及留下印象。

趙永洪初入行得一句對白，要諗計突圍。（抖音@趙永洪）

遭爆粗取笑：呢啲自己吞咗佢

這條路並不易行，趙永洪透露曾遭幕後人員冷言相向。他試過在導演嗌Cut後，親耳聽到工作人員大聲爆粗嘲諷，他說：「我記得有時Cut咗機，啲幕後講『X，以為自己好那好笑咩？』大大聲，兜口兜面，但冇辦法，呢啲都要自己吞咗佢，唔通過去鬧佢哋咩。」皇天不負有心人，他的堅持最終獲監製及導演賞識，逐漸建立起「趙永洪係搞笑」的鮮明形象，最後得出一個結論，做演員就是要有三項堅持：「堅持自己信念，堅持自己想法，堅持自己係得嘅」。

試過CUT機後被幕後嘲笑。（抖音@趙永洪）

爆粗。（抖音@趙永洪）

話佢以為自己好搞笑。（抖音@趙永洪）

兜口兜面。（抖音@趙永洪）

真係要自己吞咗佢。（抖音@趙永洪）

演員的三項堅持：

北上掘金接受央視訪問

近年趙永洪將重心轉移至內地市場「掘金」，去年不僅參演網劇《唐人街探案2》，6月時更隨電影《紅汽車》劇組亮相第26屆上海國際電影節紅地氈，並接受央視訪問；此外亦頻繁參與商演，曾夥拍阮兆祥、姚子羚等到柬埔寨登台，實行影視與商演雙線發展。對於網民讚賞他在電影《向西聞記》的表現甚至「好戲過張松枝」，這或許正是他多年來抱持「堅持自己信念」的最佳回報。

趙永洪參演過不少TVB劇集，當中以飾演小人物而知名。（劇照）

07年趙永洪獲曾勵珍安排入《同事三分親》，但有傳他在拍《愛．回家》時，因得罪幕後工作人員而被高層鬧爆繼而出局。（劇照）

趙永洪早年進軍電影圈，亦相當之好睇。（劇照）

早前趙永洪打入內地市場，仲行埋紅地氈添。（截圖）

近年趙永洪有不少商演。（網上圖片）

近年趙永洪有不少商演。（網上圖片）