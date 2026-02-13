林盛斌否認會特別照顧許紹雄女兒許惠菁：旗下大家都一樣

日前許紹雄女兒許惠菁在IG宣布加入林盛斌（Bob）旗下的棋人娛樂，主力往主持方向發展。而官方帖文中形容她是「具備國際視野、睿智談吐與開朗氣質的全方位主持人。憑藉其卓越的學術背景與餐飲創業實戰經驗，並以流利的中英雙語能力、邏輯嚴謹且不失親和力的風格，活躍於各大商業品牌活動、訪談節目及國際化盛事中。」

林盛斌今日出席活動。（葉志明攝）

今晚（13/2）林盛斌現身上水出席活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「我之前有留意佢嘅 YouTube見到佢，個感覺非常之好嘅女仔，又好有學識又好有學問， 跟住同佢傾開嘅時候，佢又想做主持，又問我可唔可以同我一齊有啲合作，當大家傾落去，發覺佢語言能力非常之好，我就覺得可以嘗試下。大家全部人都係一個好舒服嘅一個條件 ，然之後我哋就開始我哋個作關係。」

林盛斌接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

被問到會否因為許惠菁是許紹雄女兒，工作安排上會有所特別照顧？林盛斌表示：「旗下大家都係一樣，我諗唔單只係我會照顧阿 Benz哥哥個女咁，喺呢行入面好多前輩好多 Benz哥哥個朋友，我諗日後喺工作上面或者唔同場合入面，都可能會睇住佢，或者俾啲機會佢咁樣，我自己可以做得到嘅，假如日後我都希望有多啲嘅工作可以介紹到俾佢做。」

旗人娛樂旗下藝人許惠菁，父親許紹雄去年離世。（許惠菁IG圖片）

問到會否擔心被指分工作不公平，林盛斌說：「唔會嘅，因為個客戶有需要嘅時候，會問我哋有啲咩主持人介紹，我哋就俾佢哋選擇，我哋唔會話呢你搵呢個啦，又或者搵邊個啦，會話俾佢哋知呢一個語言可能講普通話叻啲，而呢個英文叻啲嘅等等，返返俾哋知邊個嘅長處短處，等客戶去選擇，咁我哋唔會特別話硬推邊一個，最後選擇都係個客戶度。」

林盛斌否認會偏心許少雄女兒。（葉志明 攝）