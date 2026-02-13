黃婉曼主持《嘆世界突擊隊》大受歡迎　旺角尋找美食享用傳統點心

由香港首個中港飲食文旅網絡短綜藝頻道《On Your Mark Channel》(OYMC)製作，Madam Icy黃婉曼主持的《嘆世界突擊隊》播出以來大受歡迎，平均每段短片觀看次數都高達10萬，總流量突破300萬次。早前《嘆世界突擊隊》曾到訪深圳和上海，最近回歸香港，帶大家在旺角尋找美食，享用傳統點心，以及在銅鑼灣鬧市天台打「匹克球」。

《嘆世界突擊隊》和食神韜哥合照留念。（公關提供）

《嘆世界突擊隊》帶大家在旺角尋找美食。（公關提供）

今次《嘆世界突擊隊》由Madam Icy 帶領女特務包括梁茵 (Kiko)、 羅堃尉(Karen)，以及鄭詠謙 (Mo) 和鄭嘉豪 (Rocky)，新特務成員中港全網百萬粉絲Kelly可人，再加上曾出現在OYMC 另一受歡迎節目《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》中的馮素波波姐，現身於1909年便在廣州成立的襟江酒家大嘆懷舊點心和菜式，包括「素中貴品」的蝦籽柚皮、外脆內嫩的金錢雞、蛋香濃郁的古法焗魚腸、鮮香撲鼻的鍋貼小棠菜，菜嫩帶甜，鍋底微焦、外酥內嫩的順德煎釀金魚，以及明火即燒的老襟叉燒。他們一眾人在品嘗美食時巧遇食神韜哥，在韜哥安排下，隊員們突擊廚房參觀美食製作過程，全員看過後均豎起大拇指點讚，大家也把握機會和韜哥合照留念，也向他請教如何烹煮特式賀年菜歡渡新春佳節。

《嘆世界突擊隊》帶大家在旺角尋找美食。（公關提供）

除了美食外，他們對現場的復古裝修、點心車也大感興趣，原來襟江酒家的歷史可明確追溯至清宣統元年 (即公元1909年)，當時由「第二代茶樓王」譚晴波在廣州主持開業，及後於香港中環威靈頓街117至119號開分號，擁有過百年歷史。其荣式中西結合，創出不少港式粤菜，為香港酒家發展寫下重要一頁。2025年，襟江酒家在香港重新出發，銳意將傳統粤菜及香港創新精神展現給每位客人，讓大家能感受傳統港式粤菜之風味。襟江酒家堅持人手精製點心、以上乘材料制作各式佳餚、匠心精煉明爐燒味、用心製作港式風味大排檔小食，款款食物均盛載香港飲食文化歷史之韻味，令大家能夠感受百年香港文化變遷，承傳統手藝，續創香江飲食傳奇。

在飽嘗美食後，波姐先一支箭離開旺角，Madam Icy 心存好奇帶領突擊隊員緊隨其後，發現波姐原來去了位於銅鑼灣鬧市天台的 Arcadia打其匹克球。無論是發球、旋球和擊球，在球場上的波姐動作敏捷，輕鬆處理，讓他們這班後生仔看得目瞪口呆，自愧不如，唯有在現場再度享用另一頓美食後，再向波姐請教「匹克球」致勝之道。

波姐於銅鑼灣鬧市天台的 Arcadia享用另一頓美食。（公關提供）

波姐於銅鑼灣鬧市天台的 Arcadia打其匹克球。（公關提供）

