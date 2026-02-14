謝寧剖白與前夫離婚真相一原因忍下去　40歲前生活一塌糊塗好混亂

現年61歲、1985年香港小姐冠軍謝寧在2008年創立自家製作的曲卡餅店，近年分店愈開愈多，成為「曲奇皇后」，她曾表示一年的銷售額可以去到九位數字，成績驕人。謝寧有兩段婚姻，首任丈夫是岑建勳，婚後育有一對女兒岑寧童及岑寧樂，兩人在2005年離婚。她於2010年與拍拖多年的王德偉結婚，婚姻幸福美滿。謝寧日前接受好友查小欣的YouTube頻道節目訪問，直言自己在40歲前都是不開心的，一切要從40歲開始。

謝寧也有計劃於台灣、新加坡、韓國開店。(公關提供)

由前港姐冠軍謝寧（Charlene Tse）創立的品牌曲奇四重奏，自2008年起憑藉獨特的蝴蝶酥屢次獲得國際美食大獎。(公關提供)

40歲前生活一塌糊塗好混亂

謝寧在節目中表示：「我以前好被動，40歲個人先開竅，我發覺以前嘅生活一塌糊塗，好混亂，而係覺得我個人唔開心，好多嘢處理唔到，困喺個困局裡面出唔到嚟，嗰時係我人生最低潮嘅時候。」謝寧卸任港姐冠軍後便加入TVB且備受力捧，原本發展不俗，可是她卻在1991年放棄事業，淡出幕前專心照顧一對女兒。她也沒有想過返TVB拍劇：「我都唔enjoy拍劇，自然覺得辛苦。」

謝寧說：「嗰時我冇做嘢，個人好迷失，好低潮，我覺得同岑生關係又好差，但是又講唔出啲乜嘢，我覺得佢同我係夾唔到，好似生活習慣、性格、相處模式，好多嘢都唔係好得，最慘係我哋冇嗌交，咁先死，嗌交仲知道佢諗乜，係完全唔嗌交，你又唔知我諗乜，又冇冷戰。屈埋喺個心度好辛苦囉，係咁食嘢、係咁食嘢，我都唔知我係咪抑鬱，但係我冇食過藥啦，只係不停去食嘢，食到自己好肥。我覺得自己唔係好正常，所以我就要搵出路囉，搵咗好耐發覺，可能我分開會好啲，所以我提出離婚。嗰陣細路哥都大，出咗去讀書，變咗我哋有空間諗下自己去向，呢個係好大嘅決定，我嗰陣兩手揈揈就咁走出嚟，係淨身出戶，既然走得就唔好問人攞嘢，嗰時係我人生最worst嘅時候，不過岑生都有照顧我，只係我冇問佢攞錢啫。岑生對我好好，佢冇畀過氣我受，只不過係夫妻緣份冇咗，朋友情同親人關係仲存在，我哋咁多年婚姻，似親人多過夫妻。」

謝寧接受查小欣訪問。(youtube截圖)

謝寧剖白內心世界。(youtube截圖)

第一段婚姻不愉快為了小朋友而忍受

謝寧表示：「其實喺40歲之前，我段婚姻已經唔係咁愉快，當時係為咗小朋友而去忍受，唔好令佢哋冇咗個家庭，所以咪盡量包容、去忍見到啲女咁細個，你又點忍心離開佢哋？點忍心佢哋冇咗父母，就算跟咗我都好，我咪忍咗佢就算，起碼同佢哋嘅關係好CLOSE，可以喺佢哋身上搵返啲安慰，叫做平衡返。但係過咗40歲之後，小朋友開始大，出咗去讀書，我咪開始諗係咪應該為自己着想？我都唔開心咗咁多年，係咪應該令自己開心啲？過番啲自己想過嘅日子？我就開始諗呢件事，想離開呢個屋企。」

謝寧的曲奇生意越做越大。(youtube截圖)