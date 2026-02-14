蔡嘉欣情人節宣布陀B大曬超聲波照　過了孕期一半身材依然纖瘦

蔡嘉欣（Kayan）參選2019年港姐入行，不時高調曬名牌炫富被封「拜金港姐」，23年嫁給拍拖7年的富貴男友Derek，婚後經常周遊列國歎世界，生活相當寫意，離巢後重操KOL本業及經營時裝店。今日（14日）適逢情人節，蔡嘉欣在IG分享與老公多張合照，宣布懷孕的好消息！

蔡嘉欣情人節宣布懷孕好消息！（IG圖片）

大曬超聲波照。（IG圖片）

蔡嘉欣過了孕期一半身材依然纖瘦

從蔡嘉欣分享的照片中，她與老公大曬超聲波照，老公更蹲下親吻孕肚，非常甜蜜。她穿上灰色貼身長裙，大方展示已明顯隆起的孕肚，但四肢依然纖瘦，身材Fit爆，獲網民大讚「最強孕媽」。

蔡嘉欣大方展示已明顯隆起的孕肚。（IG圖片）

肅然過了孕期一半，蔡嘉欣身材依然纖瘦。（IG圖片）

蔡嘉欣亦感性發文寫道：「2026年我們家要迎來一位小寶貝啦🤩 親愛的小寶貝，你的出現，令爸爸媽媽對未來的人生充滿期待！由驗孕棒顯色、第一次聽到你的心跳、第一次感受到你的胎動、第一次在四維見到你可愛的臉孔......這些moment都令我們感到特別幸福！前段日子如夢如幻的幸福感，終於在你每天愈來愈有力的拳打腳踢之下變得真實...我一邊珍惜和你合體的日子，另一邊每天都急不及待、熱烈期盼著和你正式見面的一天！請你繼續健康成長！收藏多月的喜悅❤今天想跟所有愛我的你們分享！現時已經過了孕期的一半，還有數月，我要正式成為媽媽啦😁」。