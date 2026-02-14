湯洛雯為馬國明慶祝52歲生日公開放閃曬恩愛　獲老公奉獻成副身家

視帝馬國明（馬明）與細13年的湯洛雯（靚湯）於2023年12月在泰國蘇梅島舉行浪漫浪漫婚禮，在至親與好友見證下正式結為合法夫妻。一對新人完婚後亦有於社交網分享他們大喜日子的靚相，向另一半公開表白愛意，兩人並於翌年1月在香港補擺了喜酒。湯洛雯與馬國明婚後過住甜蜜的新婚生活，不時會隔空放閃，恩愛之情羨煞旁人。年前馬國明接受訪問時更揚言成副身家畀晒老婆湯洛雯，與老婆一生一世，絕對是廿四孝好老公。

原來湯洛雯與馬國明的戀情，由小粉絲看《On Call 36小時》開始。（湯洛雯facebook圖片）

馬國明與老婆湯洛雯合照沒換過甫士。(ig圖片)

慶生公開放閃曬恩愛

湯洛雯自從嫁給馬國明後，一直過住幸福少奶奶生活，養尊處優，婚後甚少工作的她閒時去旅行、睇展覽，又不時大讚巨鑽以及名牌手袋，絕對是闊太生活，被老公寵上天。昨日是馬國明52歲正日生日，湯洛雯亦為老公送上驚喜，今日她就於IG分享了她為老公慶生的靚相，公開放閃曬恩愛。她留言寫道：「Happy birthday my hubby❤️ We love you😽🐈」為摯愛送上生日祝福。相中夫妻倆穿上黑色情侶裝，抱住愛貓頭貼頭合照，相當sweet，相人一起品嚐西餐吃牛扒以及生日蛋糕等美食，簡單又幸福。一眾圈中好友都有留言為馬明送上生日祝福，足證他人緣極好。戴上眼鏡的馬明亦顯得很年輕，一點不似他的真實年紀，狀態絕佳。

湯洛雯為馬國明慶祝52歲生日。(湯洛雯ig)