鄧兆尊聞祥哥賣賭場股份始知屋企有錢　爆身家：幾億連物業都有嘅

現年59歲的已故粵劇名伶新馬師曾（祥哥）長子鄧兆尊，向來被視為圈中隱形富豪，加上同時擁有三位紅顏知己過著「現代韋小寶」的生活，多年來一直是城中熱話。近日他作客好友梁思浩的網台節目《常言道之非黑即白》，罕有地大談家族秘聞，親自拆解坊間流傳「億億聲」身家之謎，更深情剖白當年與母親祥嫂（洪金梅）與四兄弟姊妹對簿公堂的糾結，直言：「係傷嘅」。

鄧兆尊出鏡率極高，最近又接受好友梁思浩訪問。（YouTube@常言道）

鄧兆尊的三位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

鄧兆尊新女友陳妙慧（Nana）接受訪問。

否認係二世祖 拆解「窮到得一億」都市傳說

節目一開始，梁思浩單刀直入問鄧兆尊介不介意被標籤為「富二代」。兆尊表示：「我唔接受」！他解釋真正的富二代是無憂無慮、日日睡醒就想著去哪裡玩，但他自己強調「成日都要返工」，甚至享受工作，絕非遊手好閒的二世祖。

至於網上流傳最廣的「我最窮的時候只剩1億」，兆尊澄清這是一場誤會，其實是當年在《獎門人》中，被拍檔陳彥行拿來開玩笑，豈料被外界斷章取義傳足多年，演變成大眾對他的既定印象。他更幽默自嘲：「我銀行都冇見過有1億！」直言傳聞太誇張。

兆尊話年輕時唔知屋企好有錢。（資料圖片）

祥哥賣賭場股份始知屋企有錢

雖然不認是富二代，但兆尊的出手闊綽卻是有目共睹。梁思浩回憶當年與兆尊初相識，自己在一個慈善晚會做司儀兼推銷每張500元的獎券，處處碰壁之際，剛留學返港、身穿禮服的兆尊竟二話不說，拿出現金買下他手上所有獎券。這個暖心舉動令梁思浩大為感動，形容當時兆尊「頭上有光環」，是真正有教養的貴公子。

談及身家，兆尊坦言20幾歲前根本「唔知自己有錢」，因為求學時期還要打暑期工賺零用。直到讀完書返香港，有次爸爸祥哥透露想賣掉賭場股份，他才恍然大悟：「吓，原來有關係嘅？原來係賭場股份，我先發覺原來都幾有錢㗎喎。」加上祥哥平時生活節儉，只穿唐裝衫甚少外出，梁思浩追問是否一直不知道自己屋企有錢？鄧兆尊直說：「我知有，但唔知去到咩地步，因生活好普通。」至於實際身家有多少？鄧兆尊十足食誠實豆沙包，笑言自己也不知道實數：「你話幾億連物業乜嘢都有嘅，現金唔係好多...之類啦。」

與祥嫂對簿公堂：係傷嘅

重提當年轟動全城的爭產案，甚至要與最疼愛自己的母親祥嫂對簿公堂，兆尊坦言內心「係傷嘅」。他無奈表示：「我係一個好奇怪嘅位，我媽最錫我，要我同佢打官司係比較難，糾結啲。」他透露其實祥哥生前已做好安排，不解為何母親後來要有這麼多動作：「事實上佢（祥嫂）又唔係為咗錢打官司，因為之前已經同阿爸安排好、同爸爸傾咗，好多嘢畀咗佢㗎啦，但私下佢仲要做咁多奇怪嘢……我唔知啦，可能每一個人到某個年紀，會有啲錯誤嘅諗法、決定。」他覺得傷害了家族的平衡位，故被迫與兄弟姊妹站在同一陣線，「有少少失落過，點解關係咁，有乜大不了，大家其實係為好少嘅事，將件事發到咁大，為咩呢？！」

兆尊坦言祥嫂最錫佢。（資料圖片）

