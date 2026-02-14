維園年宵｜億萬夫婦擺攤位落力叫賣　網民捕獲：有錢都肯捱

歌手伍富橋（Alvin）與富家千金太太梁兆楹（Shirley）近年頻頻放閃，今年兩公婆繼續「婦唱夫隨」，進駐銅鑼灣維多利亞公園年宵市場擺攤位，售賣Shirley的自家品牌「肉球商鋪」賀年食品。雖然身家豐厚，但兩人未有假手於人，反而齊齊落場親力親為。有網民在現場「捕獲」伍富橋搬貨做苦力，Shirley則落力招呼客人，相當貼地。



夫婦二人相當落力！（讀者提供）

人頭湧湧！（讀者提供）

落力叫賣！（讀者提供）

自家品牌攻年宵

伍富橋與Shirley今年在維園年宵主打自家品牌「肉球商鋪」的一系列產品，包括XO醬、紅燒鮑魚以及伍一般臘味蘿蔔糕等等。現場可見，攤位佈置甚有心思，雖然天氣乍暖還寒，但無損兩人吸金決心。照片可見，吸引不少粉絲及途人專程捧場，生意相當不俗。

落力！（讀者提供）

Alvin搬貨Shirley收銀勁合拍

有網民捕獲伍富橋化身「最強搬運工」，親自搬運一箱箱貨物補倉，不但做到大汗疊細汗，更放下身段在檔口前大聲叫賣。而太太Shirley亦全程笑容滿面招呼客人，甚至親自計數收錢，兩公婆默契十足。不少網民留言大讚：「估唔到佢哋咁有錢都肯落場捱」、「Alvin真係好錫老婆」、「勁貼地，完全無架子」。

自己搬貨！（讀者提供）

親力親為！（讀者提供）

招財店長「飛雲」任摸唔嬲

除了兩公婆落力吸客，他們的愛犬「飛雲」亦有現身年宵攤位，「飛雲」乖巧地坐在檔口，可愛模樣瞬間融化不少路人，紛紛停步拍照打卡，間接帶動攤位人流。「飛雲」不僅任摸唔嬲，更精靈地望向鏡頭，被顧客笑指是「最強招財店長」，十分幫得手。

（讀者提供）

（讀者提供）