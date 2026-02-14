方力申囡囡打針連環被拮爆喊抖不到氣　首個情人節一原因捉實爸爸

現年45歲的方力申 (Alex) 自前年公開認愛圈外女友葉萱（Maple）後，兩人的感情進度可謂快過「飛魚」。去年情人節無預警宣布在美國修成正果，正成結為夫妻，年底更光速升呢做新手爸媽，迎來寶貝女Isla，並揚言要生夠四個。而自從餅印囡囡出世後，小方就徹底淪為「女兒奴」，並會於社交平台跟大家分享囡囡的生活點滴，他的IG幾乎完全被女兒佔據，變成了囡囡的成長記錄。

方力申在去年情人節宣布跟細14年圈外女友葉宣在美國結婚。

一家三口1好幸福。（方力申微博圖片）

方力申在去年底與太太Maple迎來寶貝女兒IsIa。（方力申微博圖片）

囡囡打針谷到面紅抖不到氣

昨日方力申就於IG上載了囡囡首次去打針的短片，留言寫道：「Maple 頭先 send 條片俾我，又真係剪得幾好喎（咁我又拍得唔錯呢）。我哋都想記錄Isla第一次打針嘅樣，既心痛，但又覺得好好笑囉。」片中他囡囡左右大髀仔都被拮針了，即時哭了起來。方力申見到女兒做出痛苦表情，更谷到面紅，便肉赤地說：「唞唔到氣啦佢！」並寫上：「對妳嚟講，打針真係一個痛嘅經歷。」方力申非常心痛，又發表了會一直好好保護囡囡的宣言，但作為父母也要學會放手，讓囡囡獨自面對成長的挑戰，他們會永遠在身邊陪伴。

方力申囡囡首次打針。(方力申ig)

方力申囡囡痛到喊。(方力申ig)

慘慘豬。(方力申ig)

與囡囡首個情人節甜入心

今日是方力申與老婆及囡囡首個一起度過的情人節，他貼出一家三口的溫馨合照，發文寫道：「前兩日都凌晨五點幾出去開工，忙足兩日都冇抱過Isla。今日我又要走一日去到聽日凌晨先返屋企🥲。唔得，今日係情人節，點都要爭取時間🤩。好彩我啲自拍技術都唔錯，影到張靚相🥰。第一個有Isla嘅情人節。祝大家情人節快樂🥳。P.s 你睇吓Isla幾唔捨得我，捉得我幾實。（原來係我抱得佢唔好，佢冇安全感，驚跌喎😅）#情人節快樂 #itsawonderfonglife」，他貼出了囡囡我手仔捉實他上衣的照片，兩父女相互對望，畫面溫馨sweet又搞笑。

一家三口首個情人節。(方力申ig)

方力申囡囡望實爸爸好可愛。(方力申ig)