陳子聰談大病心酸自爆試過爆屎袋最難堪　鄭秀文驚嘆：好有畫面

53歲的陳子聰（Conroy）近年健康亮紅燈，生命力頑強的他可謂在「鬼門關」前走過幾轉。最嚴重一次莫過於2022年，他在澳洲因搬重物導致大動脈嚴重撕裂（爆裂）引發內出血，一度昏迷長達一個多月，更差點喪命。這場緊急手術雖然保住了性命，卻因手術複雜導致其尿道被鉗爛、多個內臟受損，經歷漫長的修復期，加上早在2016年他已患過肝硬化及直腸炎，身體可謂五勞七傷。

陳子聰與何超儀婚後一直好恩愛。（資料圖片）

陳子聰曾暴瘦60磅。（網上圖片）

身上有如「拉鏈」般長疤痕

早前陳子聰現身支持太太何超儀監製及主演的電影《維多利亞壹號》推出國際版首映，透露去年再做了三次大手術，身上有一條由鎖骨延伸至肚臍、猶如「拉鏈」般的長長疤痕，目前尚餘主動脈上段手術未完成，但康復進度理想。日前陳子聰更強勢回歸，與「廿四味」好兄弟一同在其YouTube頻道「24HERBS」訪問天后鄭秀文（Sammi），期間大談病榻中的辛酸點滴，樂觀面對人生的態度令人動容。

陳子聰早前出席何超儀監製作品《維多利亞壹號》首映禮。（莫匡堯 攝）

《拾荒法師》則由何超儀監製兼主演，陳子聰亦同任監製，Iman則為男主角。（莫匡堯 攝）

面色紅潤去年11月已能「行行企企」

在節目中擔任主持訪問Sammi時，陳子聰雖然說話聲線仍帶點沙啞，但見他面色紅潤，精神相當不俗。訪問期間，Sammi主動慰問陳子聰健康狀況，子聰輕鬆表示康復了一段時間，自去年11月起已能「行行企企」，並透露已完成心臟搭橋手術。經歷過生死時刻，陳子聰坦言現時心態轉變很大，最重要是身體健康，並感恩地說：「有機會出到嚟見到大家，真係好開心。」

鄭秀文做嘉賓與主持逐個攬攬。（YouTube@24HERBS）

Sammi與陳子聰見面特別熱情。（YouTube@24HERBS）

「活在當下」成人生座右銘

當被Sammi問及大病過後有何體會，陳子聰笑笑口以英文拋出一句：「Live in the moment（活在當下）！」他直言現在對任何事都充滿感謝，並分享了一個在醫院的小故事，他說：「感謝，任何嘢都感謝，例如喺醫院我好耐冇飲過水，我第一啖水，嘩！Sammi感同身受形容那是「甘露」，陳子聰續指：「最好笑係，我好渴望飲嗰個水，其實我吊緊鹽水係唔使飲嗰個水，但感覺...is crazy（瘋狂），你去到嗰個極端。」

陳子聰感慨要活在當下。（YouTube@24HERBS）

自爆試過爆屎袋最難堪

節目中，陳子聰與一班好兄弟Brian等暢所欲言，氣氛輕鬆得來亦帶點感性。成員Phat爆料指，陳子聰曾因為終於能夠自己去廁所大小便，感動得差點哭出來。Phat感嘆說：「佢話從來未試過咁感恩，可以自己去到個廁所，佢講時差啲喊......原來身體出問題，咁少嘅嘢都做唔到，佢講出嚟我哋都話shit。」

鄭秀文：好有畫面

陳子聰亦毫不避忌，大方分享掛「造口袋」的日子，對生活極度不便且痛苦：「例如我之前孭住晒啲袋，屎袋尿袋各樣，咁係好辛苦，好辛苦，因為啲尿呀屎呀，有時個袋會爆，啲屎會唧出嚟。」雖然陳子聰是笑著說出這段經歷，但聞者戥他心痛，Sammi在旁一臉認真聆聽，也不禁驚嘆：「好有畫面。」最後眾人舉杯暢飲，慶祝陳子聰跨過難關，算是苦中一點甜。

陳子聰憶試過爆屎袋：「啲屎會唧出嚟。」（YouTube@24HERBS）

Sammi一臉認真聽子聰講患病經歷。（YouTube@24HERBS）

子聰有一大班好兄弟齊舉杯暢飲，當然子聰已戒酒。（YouTube@24HERBS）

兩公婆好恩愛。（IG@josie_ho_chiu）