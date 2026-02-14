倪樂琳因檸檬茶影片被葉念琛睇中　冇劇拍靠自媒體爭取曝光率

葉念琛導演執導及編劇過不少影視作品，而在他的作品中，女主角的名字幾乎全都叫「阿寶」，近來他就邀請到2024年香港小姐冠軍倪樂琳出演微電影《他和她@黃大仙》的女主角飾演阿寶，今日（14日）適逢情人節就作首播，倪樂琳與男主角何家晞透過坐地鐵遊覽黃大仙區內不同景點時，而譜出一段純純浪漫戀，畫面十分唯美。

葉念琛、倪樂琳一起出席微電影《他和她@黃大仙》首映禮。（蘇國豪 攝）

倪樂琳好有復古味道。（IG圖片）

葉念琛導演有留意倪樂琳作品

葉念琛導演在接受《香港01》訪問時，透露因為在社交平台上看見倪樂琳一段檸檬茶的影片，所以就向她發出邀請：「其實佢有試鏡，佢都有其他對手嘅，後尾佢就脫穎而出，有實力，（有邊個？）梗係唔講得啦！（你覺得佢有咩特質呢？）當初我拍呢條片嘅時候，其中一個主要嘅係我要搵新人，我有留意佢TVB一啲節目。」

葉念琛因為在社交平台上看見倪樂琳一段檸檬茶的影片，所以就向她發出邀請試鏡。（蘇國豪 攝）

倪樂琳冇參考鄧麗欣版阿寶

倪樂琳在受訪時就表示很開心可以與葉念琛導演合作，其中一個原因是小時候也看對方的電影長大：「有幸同佢合作，所以好開心。（你覺得自己身上有冇阿寶嘅特質？）我覺得可能我嘅笑同埋我開朗嘅性格，（做呢個角色之前有冇參考鄧麗欣版嘅阿寶？）咁又冇，鄧麗欣嘅阿寶係大家最熟悉嘅阿寶，咁我就覺得我想有返啲自己嘅見解或者全新啲嘅形象，所以我就聽導演嘅指示。」她還透露與何家晞拍攝不感尷尬，因為大家同是新人，所以沒有太大的壓力。

倪樂琳表示沒有參考鄧麗欣版阿寶。（蘇國豪 攝）

倪樂琳好有氣質。（蘇國豪 攝）

男主角何家晞因為腳傷，所以未能出席。（蘇國豪 攝）

倪樂琳靠自媒體爭取曝光率

另外，提到現時影視寒冬，很多演員無戲可拍，問到在這種情況下如何突圍時，葉念琛就表示除了拍電影、舞台劇等之外，未來可能會拍短劇：「我盡量希望自己多媒體啲，（係唔係會返內地拍？）都會嘅，總之我希望每一次出嚟，大家覺得葉念琛又有啲唔同嘅項目。」而問到倪樂琳在面對現時影視寒冬情況，會不會向TVB爭取工作機會時，她就表示：「雖然而家影視寒冬少咗啲工作機會，但我覺得機會係人創造出嚟，雖然我哋依家比以前少咗好多做嘢嘅機會、公司嘅劇、綜藝都少開咗，但係我哋有一個好嘅方面而家自媒體好發達，所以都唔使話真係要靠住電視、電影，有當然好，但如果冇嘅話點樣捱過呢？我覺得可以靠自媒體。（同公司爭取工作機會？）我唔係一啲好識得主動嘅人，只要做好自己，我覺得如果有人賞識我嘅話會望到我。」續提到好姐妹楊梓瑤（2024年香港小姐季軍）在內地多劇拍，會不會叫對方作介紹時，她就揚言：「呢啲好難介紹，要睇自己嘅實力，即係唔係話介紹就要畀你上，都要有咁上下嘅能力。」她透露當沒有工作時，可能會去報讀演藝課程進修演技。

倪樂琳表示會透過自媒體爭取曝光率。（蘇國豪 攝）