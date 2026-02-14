最強小三五索情人節又博流量　公開10年前拍拖照爆馬生曾離家出走

現年35歲的「五索」鍾睿心（Rachel）去年高調認愛67歲大生銀行主席馬清鏗，這段相差32年的父女戀震撼全城。兩人拍拖踏入第10年，五索多次以「小三」身分自居，甚至揚言「小三比正宮更有錢」，獲封「最強小三」。今日（14日）適逢情人節，愈愛愈高調的五索在IG曬出與馬生出海遊船河的甜蜜片段，收了大束鮮花，並透露由馬生親自下廚炮製心型牛扒，冧到五索暈晒大浪！另外，五索又撰寫一封致「親愛的馬先生」公開信，字裏裡行間除了曬恩愛，更自爆曾因博流量太癲而被馬生狠撇一個月！

十年情誕四子 感激馬生照顧產後抑鬱

五索在信中貼出一張十年前的合照，二人在海邊搭膊攬腰，甜蜜滿瀉。五索在文中回憶當時未有小朋友的日子最為恩愛。她透露這十年間「5年生了4位小朋友」，期間多次患上產後抑鬱，全靠馬清鏗在旁支持：「你都幫我湊住小朋友，又要照顧我的情緒，我好想告訴你: 我是很感恩的。」她強調旁人眼中的幸福家庭，是兩人一點一滴經營出來，得來不易。

為博銷量製造新聞 激嬲馬生離家出走

然而，五索的惹火言論並非無代價。她在信中驚爆，2025年為了令公司業務及網購生意「短時間內爆起」，她與團隊刻意製造了很多新聞及出位言論，令向來低調的馬清鏗承受巨大輿論壓力。五索憶述馬生當時非常生氣，質問她：「係咪一定要咁癲？」她竟回答：「成功就是要犧牲。」

結果馬清鏗憤而離開她一個月，五索坦言當時以為對方不會再回來，更笑指「有點享受那一個月的單身」。最終馬生還是心軟回家，並輕輕放下一句：「你知道自己做緊咩就好了。」五索形容這就是二人的宿命。

視百億富豪為「流量密碼」 承諾繼續出賣

信末，五索霸氣地多謝馬生的包容，直認自己「無限量挑戰你的底線」。來到2026年的情人節，她向馬生作出「魔鬼承諾」：「少一點任性，但偶爾仍然會在IG出賣你的，因為你是我最愛的流量密碼。」最後甜喊 Happy Valentine’s Day。

正宮孔令琦氣質獲讚 傳已分居避世

這一邊廂「最強小三」高調示愛，另一邊廂馬清鏗的正印太太孔令琦則繼續保持沉默。自從五索高調介入後，有傳馬生與太太已分開居住。雖然五索攻勢凌厲，但不少網民翻出馬太的照片後，紛紛大讚她氣質高貴、儀態萬千，認為其醫生專業背景與修養，絕非以譁眾取寵上位的五索可以比擬。

