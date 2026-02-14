江嘉敏單身4年閃婚？　穿婚妙與神秘男黑影合照：大家可以恭喜我

今日（14日）是情人節，社交平台充滿粉紅泡泡，前TVB花旦江嘉敏亦趁熱鬧，在Instagram發布一系列唯美婚紗照，相中她身穿簡潔典雅的露肩緞面婚紗，手持白色馬蹄蓮大曬閃亮鑽戒，對著鏡頭甜笑，幸福感滿瀉。其中一張照片最令人關注，見江嘉敏站在一道牆邊，身後投射出一個高大的男性「黑影」，營造出「愛的視角」，令外界紛紛猜測她是否終於搵到Mr. Right，準備封盤做人妻？

江嘉敏穿婚紗影靚相。（IG@kaman_kong）

江嘉敏手持白色馬蹄蓮大曬閃亮鑽戒，對著鏡頭甜笑，幸福感滿瀉。（IG@kaman_kong）

深情配文似愛的宣言

除了照片充滿暗示，江嘉敏的配文更是充滿了「愛的宣言」。她寫道：「不是所有的相遇都能相守，不是所有的陪伴都能長久。感恩遇見，珍惜相守，願往後餘生，有風有雨，有你相伴」。文末更標註「大家可以恭喜我」，令圈中好友吳若希、麥詩敏、鄭衍峰等紛紛留言講恭喜。

正當全城以為她半公開報喜之際，眼尖網民發現她在Hashtag中鬼馬標註了一句：「新一年有新相用」。原來所謂的婚訊疑只是一場「狼來了」的騙局，借婚紗照吸流量！網民得知真相後紛紛表示無奈，有人留言怒吼：「下次唔會再信你！」、「咁即係恭唔恭喜你好」、「你公布婚訊嗰日都唔知信唔信你好」。

仲有神秘男黑影。（IG@kaman_kong）

個樣好甜。（IG@kaman_kong）

圈中好友吳若希、麥詩敏、鄭衍峰等紛紛留言講恭喜。（IG@kaman_kong）

單身4年曾捲王浩信緋聞

現年31歲的江嘉敏入行以來感情生活一直備受關注，早年曾傳出介入王浩信婚姻，令她一度情緒受困。至今她只承認過一段戀情，就是與電競公司高層Anthony交往，可惜這段戀情於2022年畫上句號。回復單身後的她寄情工作，雖然今次「婚訊」是假，但粉絲們都真心希望她能早日找到那個為她遮風擋雨的真命天子。

江嘉敏（Kaman）2022與拍拖三年的電競公司高層Anthony分手。（IG@kaman_kong）

江嘉敏分手後一直未再有公布新戀情。（IG@kaman_kong）

江嘉敏曾因拍攝劇集《新四十二章》而剪短頭髮。（劇照）

離巢後缺席新劇宣傳

江嘉敏在最近播出的劇集《非常檢控觀》亦有份參與，飾演「袁天縱（鍾玲鷗）」一角，雖然已離巢TVB，未有現身宣傳活動，但她日前亦有在社交網分享拍攝花絮，藉角色呼籲大眾拒絕欺凌，落力為劇集宣傳。

江嘉敏在最近播出的劇集《非常檢控觀》亦有份參與。（IG@kaman_kong）