張振朗提楊偲泳即「冧滋滋」　唔介意女友性感大膽演出力撐好專業

無綫（TVB）今日（14日）於沙田馬場舉行「TVB賽馬日」，張振朗（Owen）以一身型格灰格西裝現身。張振朗接受《香港01》訪時表示，新年來到馬場都會玩少少，希望拿個好意頭，當作是新年行大運。

張振朗出席賽馬日活動。（葉志明 攝）

以一身型格灰格西裝現身。（葉志明 攝）

提到農曆新年如何度過，張振朗自爆過得相當充實且「自律」，原來他在年初二、三期間，並沒有選擇大吃大喝，反而約了一班好兄弟包括朱敏瀚、周嘉洛及關曜儁齊齊去做Gym操肌。他笑言：「希望可以維持一個好啲體態去面對嚟緊嘅挑戰。」大家互相鞭策，希望保持最佳體態以迎接接下來的工作挑戰。

張振朗會留意下有咩貼士，再小小地下注。（葉志明 攝）

新年會做Gym操肌。（葉志明 攝）

適逢今日是情人節，被問到有否為「女朋友」楊偲泳準備驚喜時，張振朗笑言今日要開工，「開工最重要」，但亦有將不用開工的半天留給女朋友：「其實都係開半日，所以仲有好多時間。（會唔會留返畀女朋友？）做完嘢先，做完嘢睇下點，我唔話畀你哋知！」雖然張振朗口裏說不，身體卻很誠實，一聽到問女朋友就已經笑不攏嘴。

張振朗一講到女友即刻「冧滋滋」。（葉志明 攝）

提到楊偲泳在新戲《夜王》中有突破性大膽演出及造型惹火，張振朗即時力撐對方是專業演員兼不停大讚她「靚呀」，他指對方為了角色及劇本付出很多心機：「佢係一個好專業嘅演員，佢一定會為每個角色都盡心機。我覺得除咗造型上嘅嘢之外，入面佢個戲我知道佢係好畀心機去演，所以呢樣都係我最值得留意，佢對於戲方面嘅瞭解都非常盡力。」至於被問到會否「拉大隊」支持女友的電影時，他表示相信香港觀眾會入場支持，認為最重要是戲好的話大家都會欣賞。

張振朗力撐楊偲泳是專業演員兼不停大讚她「靚呀」。（葉志明 攝）