TVB視帝轉戰內地拍戲頻受傷　扭親手腳肋骨裂埋無奈停更社交平台

現年42歲的王浩信（Vincent）曾奪兩屆視帝，他自離巢TVB後積極北上發展，更簽約內地娛樂公司，宣布全面在內地發展。去年王浩信參加內地綜藝節目《無限超越班3》降呢做學員，又參演了不少內地劇集，早前更為拍攝新戲《重出江湖》而染了一頭金髮，新造型令人眼前一亮！不過原來王浩信去年在拍攝期間頻頻受傷，所以已經有大半年未有更新社交平台與網民互動。

王浩信拍攝頻頻發生意外

日前王浩信上載了一段短片分享近況，他寫道：「25年停更了一直耿耿於懷的我，總覺得有一份責任要跟大家保持互動，26立春重啟！大半年沒跟大家互動的原因，我想在這展開來跟你們聊…」王浩信透露自從拍完《無限超越班3》後，一直在劇組拍攝，但在拍攝《砵蘭街行動》時頻頻發生意外：「因為我第一天就崴了腳，所以就直接跟導演商量，要不就把這個角色改成是一個跛的，他走路有點問題的這種狀態，就只能動上身的一些動作。然後第四天呢，又崴了手，其實我是一個特別喜歡去拍這個動作片的這種類型的，但是手又不行，腳又動不了，所以就特別難受的。」

王浩信為拍《重出江湖》染金髮

之後王浩信又拍了兩部劇集，但都是在傷了腳、身體、甚至肋骨裂了後，稍微好轉的情況下拍攝，令他一動氣就感覺很難受：「所以一直沒有太多的心思去更新我的自媒體吧，因為我就只能用我剩餘的所有能量，去把我要出演的角色，把它演好，只能把所有的心思，去放在我的工作上面，放在我的創作上面。」直至去年11月左右，身體狀況好轉，王浩信再次投入工作拍攝網絡電影《重出江湖》，並染了一頭金髮，但他就直言：「我覺得挺難扛的一個戲，因為我每天拍可能十三、四個小時，但是每天的動作部分，也是拍了8到10個小時，但是也是因為自己身上的傷，沒有傷好，所以去拍這個戲的時候呢，非常的緊張，因為很害怕會有更多的傷在去年發生，因為我發現現在傷了以後，或者是累積了以前的傷，我用了很長的時間，一直在治療。」他表示希望未來推出更多作品，多多同粉絲互動！

