丁子朗為炫富風波解畫　澄清為宣傳節目考慮不周：作出戰略性調整

無綫（TVB）今日（14日）於沙田馬場舉行「TVB賽馬日」，丁子朗（Karl）以一身藍色西裝搭配橙色領呔現身，帥氣十足又醒神。丁子朗接受《香港01》訪問時直言自己雖然每年都會參與，但都沒有什麼橫財運，所以今日純粹以「嚟食嘢」的心態前來，他更大讚馬場內的自助餐質素高，笑指自己早上沒吃東西就來，就可以多吃一點。

TVB於沙田馬場舉行賽馬日。(葉志明 攝)

丁子朗、曾錦燊及胡子貝。(胡凱欣 攝)

丁子朗以一身藍色西裝搭配橙色領呔現身「TVB賽馬日」，帥氣十足又醒神。(葉志明 攝)

丁子朗回應「炫富」事件

提到早前與好友吳若希及戴祖儀在飛機商務艙拍片放上社交平台，卻被網民批評炫富，丁子朗今日就有回應事件。丁子朗坦言團隊在拍攝時考慮不夠全面及不夠仔細，承認做法欠妥，並向公眾致歉：「因為我哋係跟住一個IG嘅一個viral嘅片我哋重複咁樣去拍嘅啫，諗住係喺呢個平台好搞笑啦，咁呢個平台冇乜問題嘅，但係喺唔同平台有唔同嘅反應，有啲平台反應就覺得嘩，點解你要炫富。」

丁子朗坦言團隊在拍攝時考慮不夠全面及不夠仔細，承認做法欠妥。(葉志明 攝)

丁子朗「經一事，長一智」

丁子朗更自爆被朋友「笑」：「你坐business class叫炫富，唔好搞笑啦！」他更笑指經過今次的事件後「經一事，長一智」：「知道有啲乜嘢係講笑，原來有啲係可以講得，有啲係未必講得。因為呢條片我的確冇諗過會咁大反應，亦都冇諗過咁多人會有咁敏感，呢件事係真係我哋完全係諗得唔夠足夠！」

丁子朗「經一事，長一智」。(葉志明 攝)

丁子朗解釋希望能為新節目做宣傳

丁子朗解釋當時只想模仿網上一條爆紅影片的拍攝手法，希望能為新節目做宣傳，沒想到會引起不同平台的兩極反應。他表示對於有網民批評他「炫富」感到無奈，但同時亦有網民為他平反，甚至反駁指責他的人。丁子朗強調自己作為藝人及娛樂大眾的工作者，只想帶歡樂給大家，未來在宣傳手法上會更加小心謹慎。

丁子朗解釋希望能為新節目做宣傳。(葉志明 攝)

事件爆出後即與吳若希及戴祖儀開會

至於事件爆出時，他跟吳若希及戴祖儀正在澳洲拍攝，更指當晚他們三人馬上開會：「呢條片其實我同戴祖儀同埋吳若希三個一齊搞嘅，我哋即刻開咗個小會嗰晚，究竟會唔會我哋諗法又唔啱呢？我連埋監製連埋成個團隊幕後一齊諗，我哋應該點拍呢？因為個節目出街嘅時候，我哋都好想再拍多啲宣傳呢個節目，咁所以我哋又再作咗呢個戰略性嘅調整。」他當晚亦有上載誠心道歉的片段，希望大家明白他們只是想娛樂一下大家，並無其他意思。