譚輝智首踏沙圈獻唱自爆緊張未開聲　情人節帶埋老婆仔女入馬場玩

無綫（TVB）今日（14日）於沙田馬場舉行「TVB賽馬日」，《中年好聲音2》亞軍譚輝智以一身米白色西裝配粉紅恤衫現身。譚輝智接受《香港01》訪問時透露，今次是人生第一次在沙田馬場的沙圈獻唱，難免感到緊張，加上時間尚早未「開聲」，但他表示現場氣氛很好，令他相當享受。

譚輝智透露今次是人生第一次在沙田馬場的沙圈獻唱。(葉志明 攝)

譚輝智笑言自己的愛駒已經「退咗役」

被問到今日會否投注玩兩手及愛驅會否落場，輝智笑言自己的愛駒已經「退咗役」，今日純粹是以嘉賓身份來支持公司盃賽，會留到尾撐場：「我就唔係好pro，我通常都係好表面，睇下邊隻合眼緣，我都唔係好識睇。」他更自嘲不是專業馬迷，平時揀馬只會看是否合眼緣，相當隨性。

譚輝智笑言自己的愛駒已經「退咗役」。(葉志明 攝)

譚輝智透露太太今日也有到場陪伴

適逢今日是情人節，輝智大方透露太太今日也有到場陪伴，更笑指：「其實呢兩年都跟出跟入，所以今日情人節都要陪我喺度。（點慶祝？）我今日成日都喺度，夜晚返去就成家人食飯。」他又指小朋友今日亦有入場，正在馬場內的遊樂設施玩耍，實行全家總動員享天倫樂。至於農曆新年安排，輝智指年初一有工作，計劃在初二、三與家人到澳門或內地進行短途旅行。

輝智新年帶屋企人去個短TRIP。(葉志明 攝)

輝智全家總動員享天倫樂。(葉志明 攝)

輝智還透露仔女都有到場。(葉志明 攝)