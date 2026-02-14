曾錦燊新手運花小本錢贏七百蚊　笑自己冇情人：屋企人係上世情人

無綫（TVB）今日（18日）於沙田馬場舉行「TVB賽馬日」，曾錦燊（Charles）身穿米白色西裝搭配紅色T恤現身，充滿新年氣氛。曾錦燊接受《香港01》訪問時表現興奮，透露自己是第一次在馬場現場下注，平時都是全靠朋友及同學給貼士，結果竟然幸運地「扑中」贏錢，用十元二十元的小本錢贏了七百多元，令他喜出望外。

曾錦燊笑言自己沒有情人

曾錦燊被問到今日情人節如何慶祝，他笑言自己沒有情人，加上父母明天就要出發往鄉下，所以今晚會與家人提早食團年飯慶祝：「咁就就做唔到呢個團年飯，所以佢哋就轉咗今日，今日就應該係乖乖地返屋企同阿爸阿媽食個團年飯。（情人節就無情人？）即係我哋屋企人係我哋上世情人嚟㗎嘛。」至於農曆新年的安排，曾錦燊透露年初一將會為《東張西望》出外景，大年初三、初五亦要開工，工作排得密密麻麻。

曾錦燊加入《愛·回家之開心速遞》試水溫？

此外，曾錦燊亦透露早前拍攝《愛·回家之開心速遞》時曾試水溫，反應不俗，預告稍後將會以一個全新角色正式加入劇組。他表示雖然拍處境劇節奏明快，與正劇有分別：「三機拍攝，咁就真係有時好趕時間或者係好急嘅時候其實係要一次過做得好好，即係無得NG咁多次。（同平時拍正劇有咩分別？）都有啲分別嘅，我覺得拍《愛·回家》個感覺係輕鬆啲同埋個氣氛係好好嘅。即係我覺得好多人都好容易就進入咗個狀態，因為大家都已經keep住拍呢個咁出色嘅劇就好耐了嘛。」他大讚劇組氣氛輕鬆融洽，令他更容易投入角色。

