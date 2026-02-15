陳妙瑛向海嵐情人節合體掀《無頭東宮》回憶殺　網民：點解無變老

TVB有大量膾炙人口的經典劇集，繼《名媛望族》再度翻Hit後，再有網民提起由陳妙瑛和向海嵐主演的《無頭東宮》，更搞笑指當年換臉一幕成為童年陰影，但無論幾驚都要坐定定在電視前等睇。相隔劇集播出24年，向海嵐昨日（14日）在IG分享與陳妙瑛過情人節的片段，掀起網民集體回憶。

於2002年播出的《無頭東宮》非常經典！（劇集畫面）

當年換面一幕成為不少網民的童年陰影，但無論幾驚都要坐定定在電視前等睇。（劇集畫面）

陳妙瑛向海嵐情人節驚喜合體

昨日適逢情人節，向海嵐在IG分享了與陳妙瑛驚喜合體的片段，隨即掀起網民熱議。向海嵐與陳妙瑛均以淡妝示人，兩人打扮低調貼地，皮膚緊緻白滑，與拍攝《無頭東宮》的時候分別不大，凍齡力非常驚人。

陳妙瑛向海嵐一齊過情人節。（IG圖片）

兩人合體隨即掀起《無頭東宮》回憶殺。（IG圖片）

網民驚人兩人冇變老過。（IG圖片）

網民想睇《無頭東宮》續集

有大批網民看到片段後，立即掀起《無頭東宮》回憶殺，更搞留言搵：「而家醫學咁昌明，你哋換返塊面未」、「正呀！東西宮❤️」、「真係好鐘意睇無頭東宮，兩位娘娘。」、「楚楚同大妹咁多年後繼續換緊臉😆」、「所以依家邊個係楚楚？」、「搞到我想睇返無頭東宮，但又驚驚。」、「嘩嘩嘩呢個組合好經典！😍」。另外，有大批網民都大讚兩人美貌如初：「細個超鐘意睇無頭東宮🥹點解你哋無變老過～」、「兩個都係咁靚，真係童年回憶」、「哋兩個仲係好靚！」、「嘩！ 好耐冇見陳妙瑛姐姐，多謝你陪伴我嘅童年成長。」、「無頭東宮續集一定係全民敲碗」。

《無頭東宮》對住好戲之人陳妙瑛，向海嵐可與之匹敵並駕齊驅，相當利害﹗（劇照）