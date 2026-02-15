張柏芝公開與「男伴」情人節拍拖片　自爆一舉動遭嫌棄網民睇到喊

張柏芝向來是圈中公認的「24孝媽咪」，自離婚後一直親力親為照顧三個兒子謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus)、張禮承（Marcus)，至近年才慢慢復出幕前工作，但事事依然以兒子為重。近排，18歲大仔謝振軒（Lucas）遠赴澳洲升學，柏芝人肉速遞飛到當地為兒子佈置新居和照顧起居飲食等，打點一切。早前Lucas被影到疑似有女朋友，但在昨日的情人節，他陪伴的人依然是媽咪張柏芝，不過柏芝卻被這位前世情人嫌棄太嘈，但兩母子的互動令不少網民大呼甜蜜又溫馨。

身為三子之母的張柏芝依然咁靚女。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝離婚後專注照顧三個兒子，事事都以兒子為重。（資料圖片）

近排，18歲大仔謝振軒（Lucas）遠赴澳洲升學，柏芝人肉速遞到澳洲為兒子佈置新居和照顧起居飲食等。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

Lucas日前在悉尼搭地鐵被捕獲與神秘女伴同行，疑情竇初開。（網上照片）

獲Lucas送玫瑰花

張柏芝在社交平台以「陪伴，就是最簡單的幸福」為題，分享情人節片段。影片開首，張柏芝貼出與Lucas小時候的合照，並標註「Feb. 13, 2026 Australia」，及寫上：「和Lucas的又一年情人節」。片中，張柏芝興奮轉動Lucas送的玫瑰花，更把它變當作魔法棒，可愛地向說兒子說：「我變變變，我諗到我畫油畫俾佢嘅靈感，我打算俾你一個印象派畫作。I have inspiration already」。而身旁的Lucas用Man爆聲線說：「你試下」。張柏芝堅定回覆：「咩試下，我會做架。」

張柏芝的情人節，有仔仔Lucas陪伴。（小紅書截圖）

張柏芝開心揮動兒子送的玫瑰花。（小紅書截圖）

張柏芝自爆兒子不讓她在街上大聲說話。（小紅書截圖）

張柏芝非常享受與兒子無憂無慮的相處。（小紅書截圖）

母子拖手行街 柏芝被嫌嘈

兩人隨後在澳洲街頭拖手漫步，柏芝一臉開心幸福，但又不禁向鏡頭「詐型」說：「佢唔俾我喺街咁嘈架，細聲啲！情人節我應該送一個Headphones俾佢，成日都話我嘈，明明去自己細聲之嘛，我都聽唔到佢講嘢。」隨後，Lucas再送上第二份禮物，是一個粉紅色的毛絨玩偶。柏芝收到後驚喜萬分，激動說：「我的天吶，太有意思了吧！」

即使大仔已經18歲，但兩母子行街依然拖著手，感情要好。（小紅書截圖）

Lucas向媽咪送上第二份禮物，是一個粉紅色的毛絨玩偶。柏芝收到後驚喜萬分。（小紅書截圖）

兩母子情人節，當然不少得吃飯撐枱腳。（小紅書截圖）

張柏芝對兒子送的玫瑰花愛不惜手。（小紅書截圖）

柏芝送電影禮券回禮

行完街，當然不少得兩母子吃飯撐枱腳。期間，柏芝搞笑地想將花插在頭髮上，雖然最終失敗，但她卻玩得好開心，舉動宛如戀愛中的少女。之後柏芝又展示了送給兒子的「Movie Gift Card」電影禮券，希望與兒子一起去看電影，並將頭挨在兒子膊頭上，畫面sweet到爆！網民紛紛被感動留言：「我都想哭……你是好媽媽」、「其實你是最好的媽媽」、「一路走來真的佩服你喜歡你」、「媽媽和兒子一起是最幸福的」、「看出來了是真喜歡大兒子送的花，都使勁戴頭上哈哈太可愛了」。

柏芝搞笑地想將花插在頭髮上，雖然最終失敗，但她卻玩得好開心。

柏芝十足少女一樣。（小紅書截圖）

柏芝展示送給兒子的情人節禮物，「Movie Gift Card」電影禮券，希望能陪兒子看電影。（小紅書截圖）