59歲港姐冠軍短裙曬美腿跳舞面目全非　網民勸關濾鏡：想看真面目

現年59歲的1989年港姐冠軍陳法蓉，近年長駐內地發展，不時在小紅書拍片分享生活點滴。日前她曾穿上短裙邊跳邊唱《跳舞街》，大曬長腿，青春又有活力，完全看不出真實年齡。不過由於開重濾鏡，被網民勸她用真面目示人，更指她的美貌絕對經得起時間考驗，不要暴殄天物。

陳法蓉開重濾鏡

日前陳法蓉分享了在天橋跳舞的片段，當中她穿上間條上衣及百褶短裙，打扮非常青春，開金口唱《跳舞街》之餘，更扭腰曬白滑長腿。一向駐顏有術的她獲網民激讚凍齡力驚人：「吃了防腐劑嗎？」、「沒有哪位明星的短發比她美」、「短髮太有氣質」、「還這麼年輕漂亮」。不過有不少網民都認為陳法蓉天生麗質，真人靚過上鏡，根本無需要開重濾鏡，更表示：「其實想看真實的你，美顏太大了，一點點就可以」、「真實也很不錯」、「想看真面目，濾鏡少少就好」。

陳法蓉情路不順單身多年

陳法蓉入行多年星途一帆風順，可惜情路坎坷，包括於1994年曾與倪震拍拖，事緣當時倪震與周慧敏分手之後，二人即展開戀情，但兩年後倪震與周慧敏復合，陳法蓉之後亦向外宣告單身。其後曾跟「油王」朱明拍拖，可惜對方最終被爆是「空心老倌」，對方更疑為逃債走佬。 近年在內地發展時，跟內地男星楊俊毅譜出姊弟戀，有指二人拍拖4年，不過最後還是無疾而終。陳法蓉單身多年，除了工作之外，更是廿四孝乖女，一有空閒就會帶老父外遊旅行吃喝玩樂，享受人生。

