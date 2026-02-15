《何基佑棟篤K之細路仔唔識世界》圓滿完成　觀眾反應令人感動

天順上創主辦，一連兩晚《何基佑棟篤K之細路仔唔識世界》日前於香港藝術中心壽臣劇院圓滿完成，這也是「超級奶爸」何基佑 (Kay) 人生首個Talk Show。兩場演出座無虛席，Kay的太太鍾凱瑩，電台拍檔譚玉瑛和黃筠兒、童愛玲、陳嘉寶夫婦、高皓正夫婦、羅啟豪、李雯希、鄺文珣 、張頴康、麥雅緻、徐偉賢、謝文雅、主播林燕玲(小飛俠) 和拳擊手曹星如均有現身支持。

在每晚約 90分鐘的節目中，Kay以家長在育兒及管教的路上各種甜酸苦辣經歷為主軸，他表示非常感謝天順上創老闆Amanda，他還記得24年10月向Amanda提出舉辦一個沒有粗口及色情笑話，很正面的talk show時，她就義無反顧地支持。她隨即安排天順上創的專業製作團隊一起開會，再找合適的場地，他的首個個人Talk Show終於因此誕生。Kay表示能夠站在舞台上，向近800名觀眾演出他自己預備的內容，感覺很Surreal，「作為一個棟篤笑表演者，最刺激的就是一日未演出，你都不知道觀眾會不會笑。在預備的過程中有很多自我質疑的時刻，甚至試過因為太長時間對著講稿，而有產生作悶想吐的感覺。那時我告訴自己一定要放下講稿兩天才繼續練習。開show前兩個星期，我更乾脆採取《練一天，停一天》的策略，為的是要保留新鮮感。」

Kay續說：「我們由觀眾進場，到開場的現場公告，再到演出內容，就連中場休息都經過精心的設計和鋪排。見到兩場觀眾超級熱烈的反應，不絕於耳的笑聲、掌聲和歡呼聲都讓我很感動。雖然知道自己還有不足的地方，但能夠令到部分觀眾表示《由頭笑到尾》，這已經是最大的獎勵和榮幸！」「我要感謝天父的恩典和進場看show的每一位觀眾，你們的笑聲、掌聲、和show後的鼓勵我都一一記著。如果你覺得今次的talk show為你增添了一個美好的體驗，願我們繼續帶着一顆童心和好奇心探索下去，就讓細路仔繼續唔識世界吧！」