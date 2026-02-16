周慧敏現身春晚錄影為粉絲簽名遭粗暴阻攔　一高EQ舉動盡顯人品

現年58歲的周慧敏出道40年，歌影視三棲，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近年她北上愈撈愈掂，大受歡迎，今年更有份參與央視春晚。近日，周慧敏現身北京為央視春晚進行備播，有現場粉絲捕捉到女神的身影，其凍齡美貌再次成為焦點，但身邊工作人員的強硬態度卻意外引發網民熱議。

「玉女掌門人」少女感依舊

近日，有粉絲分享周慧敏到央視春晚備播時的片段。片中，周慧敏披著一把招牌長髮，髮間還掛住一個花花髮夾點綴，身穿一襲粉紅色長裙配搭白色短版外套，造型既優雅又充滿少女氣息。雖然戴上口罩，但無減顏值，依然明艷照人，肌膚白皙緊緻，狀態大勇。

工作人員粗暴攔截 周慧敏高EQ化解

期間，有粉絲見到女神，心情興奮地上前索簽名，周慧敏見狀原已親切地停下腳步，豈料身旁的女工作人員竟將她拉走；隨後再有粉絲想簽名，該工作人員更顯得不耐煩，態度粗暴地對粉絲大喊：「不簽！我們現在要去工作，要去現場，來不及、來不及，姐姐來不及。」就在氣氛一度尷尬之際，周慧敏即展現出大方得體的一面，她並未理會工作人員的阻攔，反而主動親手接過粉絲的相筆簽名，非常「寵粉」。粉絲也開心說：「你超好的。」不過當周慧敏簽名時，該工作人員竟又發出「嘖」的一聲，讓不少網民看傻了眼。

周慧敏溫柔安慰網民

周慧敏也溫柔跟粉絲說這天真的有點趕，謝謝大家來支持。粉絲叫她多來北京，周慧敏也親切答應：「好啊！」片段流出後，網民對工作人員的行為反應兩極。有人認為助理是為了確保藝人準時到達現場，其職責所在也能理解：「雖然有一點點沒禮貌，但是她也是出於保護吧」；但更多網民則狠批該工作人員比藝人還大牌：「旁邊助理很沒禮貌，還嘖周慧敏」、「助理比周都大牌，拿著雞毛當令箭」；網民紛紛大讚周慧敏人品滿分，直言：「人美心善」、「人好好啊，真是相由心生」。

