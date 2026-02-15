鍾嘉欣與囡囡新春市集攤位賣手工糖果　多位網民偶遇互動證人品

現年41歲的鍾嘉欣 (Linda) 於2015年與脊醫老公Jeremy Leung結婚，婚後3年抱兩先後誕下大女Kelly與二仔Jared，2022年再誕下孻女Anika，組成了五口幸福之家。鍾嘉欣婚後以家庭為重，生活以子女為重心，偶爾才會抽時間返港接Job，大部分時間都是用來陪伴家人。不過鍾嘉欣並沒有放棄她的演藝事業，去年她就忙於在內地舉行個人演唱會，又與9歲的大女Kelly母女檔上陣拍攝廣告，一直保持住一定的人氣。

鍾嘉欣笑指當年「鼠」返溫哥華結婚。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣一家五口幸福美滿。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣與老公婚後積極造人，現在一家5口美滿幸福。（IG@chungkayanlinda）

陪囡囡擺檔賣親手造糖果

鍾嘉欣在不用開工時，都會花好多時候來陪她的子女，今日她就陪大女到商場的擺檔賣糖，被不少在加拿大溫哥華的網民偶遇並把照片放到社交網上分享。這些網民分別開帖寫道：「來Aberdeen Centre居然偶遇鐘嘉欣哎😍Aberdeen新春市集居然有鐘嘉欣哎，真人好好看」、「嘉欣bb在Aberdeen Center阿伯丁，鐘嘉欣在Aberdeen 就現在！她跟她女兒一起來擺攤，應該是支持女兒，聽說這個糖果，她女兒一起做的。 不得不說在教育方面，嘉欣bb真的很身體力行～ 她女兒今天也來擺攤，她女兒真的好乖！！一點都不害羞～」、「全溫哥華都在偶遇嘉欣BB，路過她們的糖果攤位全是找她拍照的人，她都來者不拒好有耐心，真是人美心善💕」。就連評論區都是一些在分享同日與鍾嘉欣合照的留言，紛紛大讚她又靚又nice十分親民，狀態絕佳，跟在電視上看到的靚樣並沒有分別，上鏡和真人一樣美。

鍾嘉欣親民友善。(小紅書)

鍾嘉欣有求必應。(小紅書)

鍾嘉欣陪囡囡賣糖。(小紅書)

鍾嘉欣好開心。(小紅書)

鍾嘉欣母女檔上陣。(小紅書)

鍾嘉欣親力親為。(小紅書)

鍾嘉欣同粉絲提早拜年。(小紅書)

鍾嘉欣母女檔上陣。(小紅書)

鍾嘉欣母女現身賀年攤檔。(小紅書)