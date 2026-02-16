單身東張女神情人節直播露Bra險洩春光　網民指犯規：你真係好正

28歲的俞可程憑着誘人身材及大膽嘅採訪風格極速上位，深受網民喜愛，成為人氣「東張女神」之一。俞可程積極經營社交平台，除了不時在社交平台分享性感靚相大派福利之外，最近更頻頻開直播與粉絲互動，上星期她才因穿著鬆身居家服拍片分享自製焦糖乾配乳酪，令好身材若隱若現引起熱議；適逢日前情人節，俞可程再度「加碼」出招，不但順應民意加長直播時間，由7分多鐘加到差不多47分鐘，直播時更不慎露出黑色內衣，非常性感，難怪網民直言：「妳犯規了」。

現年28歲的俞可程（Kanis），是「2024香港小姐競選」之十強佳麗，畢業於香港城市大學測量學，參選前曾在專業測量行任職並成功考取測量師專業資格。

俞可程不時在社交平台分享靚相。（IG@kanissyu）

俞可程憑主持《東張西望》而多人認識。網民笑言每次俞可程做主持，都好易令人分心。（節目截圖）

俞可程身材FIt爆。（IG@kanissyu）

俞可程不時在社交平台「派福利」。（IG@kanissyu）

俞可程情人節開直播險洩春光

俞可程在直播中透露，當晚剛吃完「團年飯」，便留在家中與大家分享飯後甜品湯圓，她還問網民喜歡食芝麻味？還是跟她一樣喜歡花生味，「我食湯圓最緊要係個薑汁糖底，一定要重薑，最好係磨薑，再加埋冰糖同圓肉，咁先夠香。」

俞可程除了繼續素顏上陣，還依舊穿上她那件領口勁鬆的居家上衣，當她低頭食湯圓或向前傾讀取網民留言時，身體不自覺向前烏，導致領口數度下滑，儘管俞可程發現時都會下意識拉一拉領口，但仍有「失手」的時候，期間一度露出內衣卻渾然不知，非常大懵。網民紛紛留言：「妳犯規了」、「其實你真係好正」。

俞可程日前情人節食「團年飯」，之後留在家中與大家分享飯後甜品湯圓。（IG@kanissyu）

俞可程露了內衣都不知道。（IG@kanissyu）

俞可程發現衣服下滑時會下意識拉一拉領口。（IG@kanissyu）

分享愛情觀

除了服飾吸睛之外，俞可程亦大方分享愛情觀，她自言情人節送花不是一定，但作為女仔收到花一刻當然會很開心，不在乎多少，最緊要心意，她最愛收到朱古力花。俞可程認為情侶間平日的付出比節日慶祝更重要。

轉頭又跌過。（IG@kanissyu）

好牙煙。（IG@kanissyu）

自爆單身

有粉絲問到為何這晚直播時間那麼長？俞可程自嘲：「點解咁長？因為單身囉，就係咁簡單，無人陪呀嘛！講笑啦，因為我今日喺屋企，所以可以同大家傾耐啲偈。」最後她更帶點「酸溜溜」地搞怪祝福大家：「大家慶祝情人節，慶祝得開心啲啦。」展示幽默一面。

險洩春光。（IG@kanissyu）

俞可程透露現時單身。（IG@kanissyu）