洪天明玩007入子彈竟首名出局　談洪金寶入圍金像獎：新人攞更好

《單槍匹馬！全港007入子彈大賽》今日（2月15日）舉行，表演賽由一位於公開賽勝出的素人，對戰洪天明、袁澧林、吳肇軒、白水@好青年荼毒室、良少@JFFT、雞翼@JFFT、林子峰（Stone）及嘉盈@FH Production。洪天明一向有遊戲大王、獎金獵人之稱，自然被睇高一線，而今日老婆周家蔚同兩個仔仔洪大仁、洪竟稀都現身撐場。去年洪天明在試當真《墨魚遊戲3》晉身決賽，惜玩「007 入子彈」時陸永不停叫人殺死他，而最終他亦死於Ming仔手下，成為決賽最早淘汰的一位。

獎金獵人洪天明志在參與 笑言望向陸永復仇：佢冇嚟係咪驚咗我

講到今日陸永不在，會否覺得贏面增加，他受訪時笑說：「其實唔係要贏呀！我都想佢喺度，我最終目的係想𡁻低佢。（記者：復仇？）係呀！但係佢冇嚟，唔知係咪驚咗呢？所以今日冇嘢，主要嚟到係對一班後生嘅朋友，阿Stone（林子峰）上次合作過，大家一Team去到最後，今日冇乜所謂，唔係話要對住邊個，都係參與，唔去打人，淨係係咁入子彈。」是次獎品之一是88件花之戀，天明笑言：「唔使啦，我已經食到漏晒啦以前，我估唔到有咁嘅獎品喎。我覺得都幾好，唔知點解做咗呢個咁多年花之戀代言人，今年開始做埋甘大滋代言人，唔知點解，但係開心事嚟嚟嘅。」

慘遭JFFT良少秒殺首名出局 細仔護父交足戲

不過，只求「唔好第一個死」的天明，在今日的表演賽九人局上竟然都是最早出局的一位，被JFFT的良少槍殺。良少直言因為天明太大威脅，並且受人指使，天明就開玩笑說：「我好記仇㗎！我兩個仔呀，呢位哥哥，認住佢呀！」而良少開槍時，天明的細仔就扶住爸爸，交足戲向「殺父仇人」良少開槍，天明臨走嘅「遺言」係叫阿仔記得幫自己報仇，亦都不忘補句：「《尋秦記》加長版已經上咗喇⋯⋯」

三代同堂香港度歲 稍後陪兒子去冬令營

出局後，天明在場面攬住仔仔觀戰，家蔚亦陪伴在側，講到情人節如何慶祝，天明指正日去了《尋秦記》謝票活動及派揮春，但都有陪老婆和兒子食飯，至於今年新年有何計劃，天明透露以往都會跟爸爸洪金寶三代同堂出埠，不過今年父親初三要開工，自己的小朋友亦有冬令營要去，加上他要拍攝，故留港過年。天明早前宣布定居深圳，問到小朋友是否適應，他說：「其實OK嘅，啱啱開始，因為佢哋讀國際學校，中文唔係咁好，反而依家我哋去返學校嘅中文程度要拉返高分少少，我覺得呢個係對於佢哋嚟講係非常有用，因為將來英文嚟講之外，中文亦都好緊要，希望可以catch up返。」

定居深圳忙搞品牌 仍渴望多留港：始終自己都係香港人

至於馬年有什麼目標，天明就說：「好奇怪，上年就……其實呢幾年香港工作少，自己開咗個Brand叫『洪家班』，做一啲Branding嘅嘢，做產品嘅嘢，做幕後嘅嘢多啲，但係離開咗香港之後，反而上年突然間香港嘅嘢又比較多返，我覺得如果係好嘅，就keep住多啲返嚟，呢個我好想，多啲返到嚟陪屋企人，又可以陪小朋友，同埋始終自己都係香港人，喺香港出世，希望多啲時間係返香港。」

代洪金寶發表金像獎入圍感言 冀交棒下一代：唔需要多個獎證明實力

講到洪金寶憑《尋秦記》入圍《第44屆香港電影金像獎》最佳動作設計，一家可有預早慶祝，天明就發表自己感受：「我唔可以話100%係佢嘅心聲，但係我覺得佢多一個獎同小一個獎，佢其實唔係好大所謂，當然有提名係開心，但係佢嘅地位嚟講，唔需要再多個獎證明自己實力，但係我反而覺得佢會覺得不如畀多啲機會其他後生，或者有啲未攞過獎嘅武術指導，佢哋攞嚟講，係對於佢哋係更有價值。依家我哋《香港電影金像獎》又好，其實佢哋輩份已經……好似以前校長同哥哥一樣，佢哋唔攞獎啦喎，主要個原因都係俾多啲機會下一代，如果唔係佢哋繼續攞獎其他人攞唔到，可能對於佢嚟講冇乜所謂，有提名已經OK，但係攞獎佢可能會覺得……係咪俾啲新人或者其他人去攞好啲呢？」天明強調這是自己想法，但相信父親都會這樣想，因他已不需靠獎項證明自己地位，相信父親都會樂見交棒予下一代。

