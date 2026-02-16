北上人氣女星被指捱到殘目光呆滯　音樂人好友離世現嘔吐呼吸困難

薛凱琪（Fiona）北上發展多年，由於出道多年、44歲都青春靚女，以「香港最後一個少女」之名行走娛樂圈，人氣保持穩定長做長有，舉行內地巡迴演唱會場場爆滿。薛凱琪的外表向來是討論重點，日前有多人拍下薛凱琪登春晚綵排的影片，從網民的影片可見，薛凱琪眼神呆滯，似乎工作太攰捱到殘，令人心痛。

Fiona參加了內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》而人氣急升，最後簽約中國內地經紀公司繼續發展。(微博@薛凱琪)

Fiona薛凱琪被封香港最後一個少女。（IG：@physit）

薛凱琪被指捱到殘目光呆滯

薛凱琪穿長羽絨大褸現身春晚綵排的影片流傳社交網。她在影片中化上濃妝，惟她眼妝發黑，令她顯得頗為沒有精神。此外，薛凱琪被指失去了往日神采，雙目無神。面對多位粉絲包圍，薛凱琪沒有精神地打招呼，反而只冷靜地穿過人群，看上去極度疲憊。有網民關心：「姐姐的眼神怎麼跟我一樣，一定要好起來」、「一臉疲憊」、「好像行屍走肉一樣，目光呆滯」；有人則認為是化妝問題。

薛凱琪後生。（TVB）

薛凱琪造型百變。（Instagram@physit）

方大同離世薛凱琪驚現紙片人身形

薛凱琪的狀態和身形不時為外界熱議。去年2月唱作人好友方大同突然離世，薛凱琪「紙片人」身形再惹來討論。她曾接受央視訪問透露抑鬱症有復發跡象，並在夜裏爆喊，她說：「接受心理輔導後，告訴自己晚上可以哭，但不能痛哭，有時哭到睡著，醒來後也在哭泣，也發現自己哭到呼吸困難過。」

薛凱琪再接受《人物》專訪時首度深入談到好友方大同去世一事，薛凱琪在接受專訪時，言語間滿是難以掩飾的哀傷。當得知方大同離世的那一刻，薛凱琪的第一反應並非震驚，而是陷入了一種深深的懵懂之中，她回憶道：「得知方大同離開的第一天，我整個人都是懵的，雖然在哭，但身體還沒有明顯的反應。」 然而，這種麻木並未持續太久，從第二天開始，她的身體便出現了強烈的應激反應。她陷入了什麼都做不了的狀態，不僅吃不下東西，甚至在空腹的情況下也會嘔吐，呼吸也變得異常困難，彷彿 「整個人沒了一半」 。薛凱琪去年獲邀到內地公司年會，瘦到心口驚現肋骨，許多粉絲都勸她好好保重身體。

薛凱琪頻頻被拍到現身春晚綵排。（小紅書）

薛凱琪看上去好疲倦。（小紅書）

目光呆滯。（小紅書）

薛凱琪與方大同感情極好。(微博圖片)

薛凱琪幾度哽咽。（影片截圖）