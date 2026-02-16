良少@JFFT成007入子彈大賽冠軍　讚女友明白事理冇嬲佢同阿蛋拍MV

《單槍匹馬！全港007入子彈大賽》昨日（15日）舉行，表演賽由一位於公開賽勝出的素人，對戰洪天明、袁澧林、吳肇軒、白水@好青年荼毒室、良少@JFFT、雞翼@JFFT、林子峰（Stone）及嘉盈@FH Production，比賽開始前，良少、雞翼、Stone接受《01娛樂》訪問，講到《墨魚遊戲3》中，雞翼與Stone都是決賽回合「007 入子彈」的一分子，雞翼更排第三，敗給Lolly Talk的阿蛋（黃詠霖）與Yanny（劉綺婷），他當時曾自嘲：「衰喺女人手」。

《單槍匹馬！全港007入子彈大賽》昨日（15日）舉行，表演賽由一位於公開賽勝出的素人，對戰洪天明、袁澧林、吳肇軒、白水@好青年荼毒室、良少@JFFT、雞翼@JFFT、林子峰（Stone）及嘉盈@FH Production。

《墨魚遊戲3》中，雞翼排第三，敗給Lolly Talk的阿蛋（黃詠霖）與Yanny（劉綺婷），他當時曾自嘲：「衰喺女人手」。

表演賽開始前，良少@JFFT、Stone、雞翼@JFFT接受《01娛樂》訪問。（鄧穎琪攝）

經過上次洗禮，他們都有調整策略，雞翼說：「上次帶咗少少感情，所以難殺啲。」Stone則表示：「嚟到就唔想咁快走，今次見人就射，唔好嘥咗啲子彈，上次留咗好多子彈，發現冇用，所以有就用。」更被良少取笑：「帶埋入棺材。」

Stone則分享自己策略：「嚟到就唔想咁快走，今次見人就射，唔好嘥咗啲子彈，上次留咗好多子彈，發現冇用，所以有就用。」（鄧穎琪攝）

自爆上次玩「007入子彈」已是小三的良少，竟然由新手殺到入決賽！（鄧穎琪攝）

而最終在昨日的表演賽上，竟由上次冇份玩「007 入子彈」的良少，心狠手辣兼食腦KO多個對手，包括「遊戲大王」洪天明，去到比賽後段，只剩白水、Stone及良少，良少先擊敗白水，更笑說：「我鍾意向難度挑戰，再見喇！因為你冇乜難度！」之後他再與Stone決一死戰，原本Stone向良少開槍，但因為良少用了保護網而逃過一劫；而Stone則已用光子彈，被良少擊敗，因此良少成為今次《單槍匹馬！全港007入子彈大賽》表演賽冠軍，而早前成為「包剪揼之王」的Stone則未能再下一成。良少發表感言時就說：「下屆唔玩嚕，留返呢個榮譽喺度。」並表示寶座坐得好爽。

去到比賽後段，只剩白水、Stone及良少，良少先擊敗白水（鄧穎琪攝）

良少開槍前更笑說：「我鍾意向難度挑戰，再見喇！因為你冇乜難度！」（鄧穎琪攝）

良少再與Stone決一死戰，原本Stone向良少開槍，但因為良少用了保護網而逃過一劫；而Stone則已用光子彈，被良少擊敗！（鄧穎琪攝）

良少成為今次《單槍匹馬！全港007入子彈大賽》表演賽冠軍（鄧穎琪攝）

良少發表感言時就說：「下屆唔玩嚕，留返呢個榮譽喺度。」並表示寶座坐得好爽。（鄧穎琪攝）

（上排左起）《9upper》遊戲設計師、Stone、雞翼、白水、嘉盈、袁澧林、冼迪琦、李庭欣、公開賽冠軍Howard、吳肇軒、良少、洪天明、洪天明細仔洪竟稀、一齊玩創辦人Casper（鄧穎琪攝）

近日JFFT忙於年宵，每日都有無數粉絲前往市集跟四子見面合照，並搶購他們的產品，加上又跟游學修組成了「JFRT（Just for Run Team）」幾乎日日練跑，良少不諱言已經殘晒。早前良少與Teddy Fan推出新歌《放大假》，找來阿蛋做女主角，不乏拖手等甜蜜畫面，被Fans取笑「壓唔住AK」，但就有粉絲擔心他激嬲女朋友木哥能冇屋企返，連木哥都曾改IG bio為「枯木前犯」。不過情人節當日，木哥突襲年宵送花給良少，證明冇嬲豬，良少表示：「叉咗唔少電呀嗰個位，少少驚喜。」他又求生欲滿滿說上次女友冇嬲：「工作嘢佢好明白，批准咗，備咗案㗎喇，同埋佢都好大方。」完成年宵後，JFFT會休息兩天，初三開工直播，Stone聞言就表示：「赤口直播！」

良少、Stone以及雞翼都是「JFRT」成員，日日早起練跑。（鄧穎琪攝）

情人節當日，木哥突襲年宵送花給良少，勁閃，良少表示：「叉咗唔少電呀嗰個位，少少驚喜。」（Threads@gorond.clw）

早前良少與Teddy Fan推出新歌《放大假》，找來阿蛋做女主角，不乏拖手等甜蜜畫面，被Fans取笑「壓唔住AK」，但就有粉絲擔心他激嬲女朋友木哥能冇屋企返。（MV截圖）

良少又求生欲滿滿說上次女友冇嬲：「工作嘢佢好明白，批准咗，備咗案㗎喇，同埋佢都好大方。」（鄧穎琪攝）

而Stone早前就預告過，主辦單位「一齊玩」除了包剪揼及007入子彈外，還有第三款遊戲，一樣招募公眾參與，Stone未知能否劇透，只說：「都關一啲新年嘢事，大魔王都猛料，超配合個主題。（記者：都係遊戲去招募一啲公眾？） 係嘅係嘅，然後勝出者可以同大魔王對決，小小提示，個名同個game都貼近，只能講到咁多。」最終一齊玩的創辦人Casper，在007入子彈大賽上透露，即將舉行的，是「鋤大D」對決！

Stone未敢劇透「一齊玩」下個項目，而最終Casper在比賽尾聲表示，繼包剪揼及007入子彈後，下個活動將會是「鋤大D」對決。（鄧穎琪攝）

