51歲前TVB玉女歌手曬超巨型情人節玫瑰花　富商男友甜蜜求婚成功

現年51歲的張玉珊出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，近年她轉型為商界女強人，創辦美容纖體公司，2003年公司上市時，她更以28歲之齡成為香港最年輕上市公司主席，她其把公司出售，近年更盛傳坐擁3億身家。去年她接受前無綫主播方健儀網上節目《女人方言》自爆富商男友盧啟賢求婚成功，與對方女兒相處融洽，開啟人生新階段！張玉珊昨日（2月14日）情人節曬出一紥成個人高的超巨型玫瑰花，足見張玉珊感情生活愈來愈甜蜜！

張玉珊淡出幕前後創辦美容纖體公司。（微博圖片）

張玉珊揚言婚事會想低調進行。（陳順禎 攝）

張玉珊曬超巨型玫瑰花

張玉珊在Instagram曬出一紥超巨型紅白玫瑰花，足有張玉珊個人般高。張玉珊站在玫瑰花後面，笑得十分之Sweet。而張玉珊背後的山景，看來她身處的寓所地段非常不錯。張玉珊發文：「Happy Valentine’s Day」。莊思敏亦驚嘆：「It’s soooooooo big It’s soooooooo big 」。

張玉珊的飯廳好闊落，飯檯坐十人都好鬆動。（IG：@shirley_msc）

張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎。（影片截圖）

張玉珊接受盧啟賢求婚

去年宣布已答應富商男友盧啟賢求婚的張玉珊，本月被問到會不會在今年內完婚時，她甜笑表示：「睇返個節奏啦，有好消息再講。」並指要一步一步來。續問到今年派利市的心情會不會有不同時，她就表示跟從前一樣，沒有太多的改變，還透露今年會在香港過年。