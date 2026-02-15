唱錢｜張與辰完美KO Monster神曲《浮誇》 最後一粒音唱到冇氣

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok 擔任音樂總監的互動音樂Game Show《唱錢》（英文名：Music Money Monster），昨晚（14 日）播出首集「明星版《唱錢》，挑戰嘉賓是《唱錢》鐵粉張與辰！

焦點圖片，恭喜與辰同兩位拎到獎金嘅家庭觀眾。

與辰唱《浮誇》前段表現相當平穩，網民發現都大嗌好勁。

真係唱到聲沙力竭架，睇相都知。

官方公布頭三集「明星版《唱錢》」陣容

有側田！ 為迎接馬年，《唱錢》昨晚開始一連三集推出明星版，嘉賓陣容（排名不分先後）有張與辰、還有側田、《聲夢2》亞軍黃洛妍、港姐向海嵐及李尹嫣。「明星版《唱錢》」特別之處，是參與歌手並不是為自己贏取任何獎金，而是為觀眾贏取獎金謀福利，藝人所通過關卡越多、觀眾有機會贏得獎金金額亦越高，最高金額可達HK$30,000，而且更有可能一人獨得！昨晚，張與辰便成功打爆9格Sing盤，成功為觀眾爭取最高HK$30,000，最後獎金由2名觀眾平分，每人獲HK$15,000。

五體投地原來就係因為唱《浮誇》。

名副其實開心到模糊。

張與辰《唱錢》Song List獲封「死亡歌單」

昨晚張與辰獻唱歌曲為（按Level由低排起）：Level 1《狂野之城》、Level 2《愛在記憶中找你》、Level 3《無賴》、Level 4《那誰》、Level 5《分手總要在雨天》、Level 6《愛很簡單》、Level 7《怎麼捨得你》、Level 8《刻在我心底的名字》，至於Monster Level歌曲則為男士們K歌幾乎必點的《浮誇》；有網民研究歌單，除發現有多達4首屬「地獄級」，並指連Level 1的《狂野之城》也不容易，笑言與辰挑戰的是死亡歌單。

真‧合不攏嘴圖輯。

與辰其餘8首歌表現。

《浮誇》頭22秒完美0偏差

綜合張與辰9首歌曲表現，成績最好的竟然是Monster Level的《浮誇》，綜合成績高達96.2%！更神的是，張與辰挑戰《浮誇》時、頭22秒完全沒有任何音準或拍子上的偏差，Eric Kwok 事後忍不住激讚：「與辰個頭開得好好。」整個挑戰唯一「美中不足」的地方，是與辰唱到最後一粒音時，由於夾雜「長音」及「高音」兩大難度，令唱到近乎冇晒氣的與辰被逼放棄，與辰更綜藝感十足的趴地作五體投地狀示意投降，勁玩得。對於張與辰唱足咁多首，依然「有氣有力有準繩度」地打爆「Sing盤」，網民大感佩服，紛紛留言大讚張與辰好勁。網民：「好癲，前面全部綠色咁滯」、「最欣賞佢唱《浮誇》尾段唱到聲沙力竭都要搏到盡去攞 90%以上，為觀眾爭取三萬蚊」、「連續唱咁多首歌，最後仲要挑戰咁難唱嘅浮誇，真係好唔容易，真心欣賞你，與辰」、「唱完浮誇，我們一家人都大叫」、「真係粒粒音都係高壓下（完成），有血有汗」、「最勁嘅唔係玩一首，而係玩晒9首過9關」、「睇到個心仆仆跳」、「好堅呀，唱晒九首」、「張與辰拍子感真係好勁。」 除盛讚張與辰，網民亦讚昨晚一集《唱錢》極度緊張熱血：「搵唱得之人上嚟，明智之舉」、「與辰在節目中的參與度和真情投入確實能讓觀眾代入節目中，好睇又好聽，正」、「癡咗線，今集越睇越緊張」、「 OMG，太神級喇」、「今集真係睇到心跳加速，手心出汗」。

與辰個樣勁擔心其實成日都。

天然呆與辰 。

打爆Monster後開心自轉跳舞勁CutieCutie

當張與辰成功通過Monster 關卡後，全場氣氛熱烈至一個點，張與辰更開心到「原地自轉」兼跳晒舞。最終，為觀眾贏得HK$30,000現金的張與辰，獲頒「王者表揚狀」時開心得真‧合不攏嘴，隔住個Mon都Feel到佢有幾興奮。

雖然成件事好多嘢要兼顧，但與辰都盡量投入地去唱歌，好專業。

有感情有台風架。

開心到哩。