一周星星｜黃子華為戲騷胸肌　鄭秀文認老公係御用：免費呀嘛！

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，今（15日）晚9點半播出第十集，邀請了由吳煒倫執導的賀歲片《夜王》一眾主演：黃子華、鄭秀文（Sammi）、王丹妮（Louise）及廖子妤（Fish）擔任嘉賓，主持則是區永權。

在電影《夜王》中，除了女演員有性感演出，黃子華亦罕有「大解放」，其中一幕更騷胸肌吸睛，對此子華表示：「基本嘅演員道德，除非你唔好接啦。」他又笑稱：「其實我本人係一個『小林雪』嚟嘅，你知唔知邊個林雪？唔係日本演員，林雪你識呀嘛？我而家就咁除俾你睇，嘩，你咪林雪？」面對子華的自嘲，廖子妤笑問：「咁你啲『林雪』收埋咗喺邊度啊？百寳袋入面？」更爆子華在片場雖經常「萬歲」請客，但自己卻忍口不吃。Sammi亦幫口做證：「我做證，佢真係食得好清㗎！」

在「你問我答」中，製作組找來子華及Sammi的好友包括佘詩曼、郭羨妮、林盛斌（Bob）、車婉婉及羅金榮等，向二人逼供大量尖銳問題。其中郭羨妮大膽提問：「你宜家就係子華神，你會唔會將《一蚊雞保鏢》喺院線播多次？」子華聞言充滿信心地回應：「我肯定佢會好收得過以前嗰套。」回望當年票房低落，子華坦言：「其實我宜家間唔中睇吓我都覺得，我唔識寫返呢種Energy，其實佢係一個幾特別嘅戲，今日睇返我都做唔返嗰樣嘢。」

《一周星星》向來有「本尊Fact Check」問答環節，今集交由王丹妮及廖子妤負責發問。問到Sammi現在是否仍有學唱歌，以及許志安是否其中一位老師，Sammi甜笑承認：「都可以咁講，有啲歌點樣去Present我都會問佢，免費呀嘛！」至於一向對感情事低調的子華，今晚更會罕有開腔回應傳了多年的戀愛傳聞，想知子華回應咗咩？就要收睇今晚播出的《一周星星》。

