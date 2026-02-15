尋秦記｜大年初一載譽歸來　古天樂飾演「項少龍」擁有主角光環

由古天樂、宣萱、林峯、江華、郭羨妮、滕麗名、雪兒、李子雄、姚瑩瑩、郭鋒、歐瑞偉、蓋鳴暉等演出的古裝科幻穿越劇《尋秦記》，改編自黃易同名小說，於2001年翡翠台首播，當年創下收視佳績，古天樂更憑此劇，繼《刑事偵緝檔案IV》後再次贏視帝。早前電影版《尋秦記》上映，即時掀起全港市民集體回憶，不少網民都希望TVB重播此劇。

TVB鐵定於大年初一（17日）晚上11點55分在翡翠台重播《尋秦記》（逢周一至周五播映），大年初一至大年初四（20日）更會連播兩集，大年初七（23日）開始回復正常每晚播一集。

《尋秦記》講述特種部隊精英項少龍（古天樂飾），在一次時光機的實驗中，被送到戰國時代。他憑特種部隊的專業所長，以及二十世紀的科學知識化險為夷。他先後結識善柔（滕麗名飾）、烏廷芳（宣萱飾）與琴清（郭羨妮飾）等紅顏知己，並得到相助。項少龍從趙國逃到秦國，並在無意中將原本在趙國的失寵公子趙盤（林峯飾），取代已死去的秦國王子嬴政，開啟了項少龍於戰國歷史舉足輕重的不平凡生活，並且逐步牽引着歷史進行……

《尋秦記》最引人入勝除了劇情峰迴路轉、男女主角感情複雜外，劇中精彩刺激的武打場面亦為人津津樂道，引起網民熱烈討論，力推哪個角色武功最強！綜合網上各大意見，找出《尋秦記》十大高手。

項少龍（古天樂飾）

身為現代特警的項少龍體能出眾，又精通自由搏擊、柔道、拳擊等，穿越古代後因緣際會下成為墨子劍法繼承人。他將古今武術融匯貫通，經常以一敵眾都不落下風。他又利用現代戰術和智謀化解危機，當然最重要是他有「主角光環」，每次面臨生死關頭都能逢凶化吉。早期他打贏趙國第一劍客連晉，後期更與善柔合力殺死劍聖曹秋道。項少龍的戰鬥力堪稱戰國頂級武將水平，靚仔又打得，難怪劇中多位女角都愛得他死心塌地。

曹秋道（劉家輝飾）

表面上是元宗師弟的曹秋道，實為刺客組織首領，是善柔的上司。雙重身份的他經常以刺客組織首領或齊國劍術宗師身份出現。被譽為「劍聖」的他戰鬥力爆燈，「隻揪隻」幾近無敵，但由於邪不能勝正的關係，最後被項少龍與善柔合力擊殺。

連晉（江華飾）

被網民指每次出場都自帶「邪惡音樂」的連晉，性格冷酷、陰險、有野心及小器。原本他是趙國第一劍客，唯一戰敗是被項少龍斬斷右手手筋。之後他一度自暴自棄，幸獲心儀對象烏廷芳鼓勵後重新振作。其後他遇上「左手神劍」嫪毐，為習得對方左手劍法，連晉除了接受跳崖考驗、浸糞池外，更不惜迷暈最愛的烏廷芳，將她獻給嫪毐強姦！他學成左手劍法後，乘嫪毐不備秒殺對方。之後連晉冒認嫪毐成為秦國長信侯，為向上爬不擇手段。不過連晉練成左手劍後，未有機會再與頂級高手對決。

嫪毐（陳榮峻飾）

嫪毐雖然右手殘廢，但左手劍法無人能敵。性格自大又自卑的他若被人歧視傷殘，他必定殺死對方，毫無高手風範。當連晉欲拜他為師，他即想出「三大恥辱拜師條件」，要連晉冒死跳崖、浸糞池，以及提供烏廷芳給他洩慾。最後惡人自有惡報，嫪毐應驗了「教識徒弟冇師傅」的道理，被連晉秒速收皮。

元宗（元華飾）

元宗是墨者行會的傳人，掌管了墨者行會的鉅子令，是墨子劍法最強之人。元宗被同門暗算，幸得項少龍與善柔相救。他與項少龍一見如故，毫不吝嗇傳授墨子劍法給對方。可惜元宗年事已高，最後被嚴平與門下圍攻致死。

王翦（郭政鴻飾）

王翦原本是蒙傲（李海生）部下，被呂不韋（郭鋒飾）命令與項少龍比武爭奪帥印。兩人於比武中打成平手，最後項少龍「計勝一籌」爭贏帥印。敗陣的王翦雖被呂不韋及蒙傲冷待，但得項少龍向嬴政舉薦為副將，最後更成為大將軍。結局尾聲，項少龍一家被嬴政下令追殺，王翦為了報恩，自傷身體扮被打敗，放走項少龍等人。

善柔（滕麗名飾）

善柔是劇中戰鬥力最強的女角，身為刺客的她外冷內熱、堅強、獨立、果斷兼有勇有謀，絕對是不輸男子的豪爽英雌。她曾多次出手救項少龍，每次男方遇上危險，她總是及時出現兼奮不顧身相救，明顯傾心於對方。結局中，善柔曾試探項少龍提出「三女共侍一夫」，但最終選擇離去，故她被網民封為「最令人心痛的女主角」、「最佳女友」及「項少龍最應該愛的女人」。

龍陽君（蓋鳴暉飾）

由蓋鳴暉反串飾演的龍陽君，是魏國最強三劍士之一。劇中的龍陽君雖然未有與人生死相搏，但跟項少龍切礎劍法時，龍陽君動若脫兔、出劍快如閃電，戰鬥力絕對位列戰國一線高手之中。

嚴平（李家鼎飾）

嚴平是趙國墨者行會的頭目，精通墨子劍法，性格陰險兼心狠手辣。雖然他武功高強，但喜歡「以眾凌寡」，故每次出場都有一大班弟子跟出跟入。他為了奪取鉅子令，不顧道義派弟子追殺師兄元宗。早期項少龍劍法仍未大成，與嚴平交手時處於下風，要靠現代科技例如閃光彈等才能脫身。

李牧（張山飾）

李牧是趙國的軍事支柱，亦是「戰國四大名將」之一，雖然他的武功未必達頂級高手之列，但行軍打仗未嘗敗績，被後世視為「戰神」級人物。李牧非常欣賞項少龍，關係亦敵亦友，他曾將寶劍「飛虹劍」贈予與項少龍，但之後在秦趙大戰中兵戎相見，智勇雙全的項少龍終償慘敗滋味，遭李牧的大軍殺到落荒而逃。

