地獄廚神Gordan Ramsay心痛碧咸家變　暗示Brooklyn為愛犧牲家人

萬人迷碧咸（David Beckham）家變成為全球熱話，長子Brooklyn上月發表6頁聲明與家人割席，指控父親碧咸生日拒見百億千金新抱Nicola Peltz及婚禮前逼簽棄權書，更表明立場不會與父母和解，還洗紋身決心與碧咸家族切割，消息震驚全球。而碧咸好友「地獄廚神」Gordon Ramsay接受訪問時，暗示Brooklyn為愛犧牲家人。

Brooklyn發表決裂聲明後，碧咸全家首次同框，力撐Victoria獲頒勳章。（IG圖片）

Brooklyn決心為愛與家人割席。（Getty Images）

Gordan Ramsay暗示Brooklyn為愛犧牲家人

向來不怕得罪人的Gordan Ramsay日前為宣傳新節目《GORDON RAMSAY的巔峰饗宴》（Gordon Ramsay）而接受訪問，期間首度回應好友碧咸家變事件。睇住Brooklyn長大的Gordon認為Brooklyn迫切地想要走出自己的路：「他渴望自立自強，渴望走出自己的路，我尊重Brooklyn的決心，這的確是好事，但別忘了你來自哪裡。說實話，總有一天你會失去父母，你必須明白這一點。」更暗示Brooklyn為愛犧牲家人：「愛情是盲目的！」

Gordon透露事後有跟Brooklyn傳過短訊，不過他沒有透露短訊內容，只表示「時間是最好的良藥」。（Getty Images）

Gordon透露碧咸一家的感受

另外，Gordon亦提到碧咸一家人的感受，他直言：「Victoria好嬲，她完全有理由嬲，我一天24小時、一週7天都知道碧咸有多愛Brooklyn。」並大讚碧咸夫婦是好家長，知道他們一直以來為Brooklyn解決了很多問題。雖然Brooklyn已經在社交平台上取消關注家人，但並沒有取消關注Gordon。他透露事後有跟Brooklyn傳過短訊，不過他沒有透露短訊內容，只表示「時間是最好的良藥」。