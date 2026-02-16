黃博初二飛賭城吸金！　絕世好老公初三「孤獨開爐」無怨言

歌手黃博日前（15/2）獲邀擔任前輩賈思樂的音樂會表演嘉賓，兩代歌手同台擦出不少火花。入行後工作量大增的黃博，今年農曆新年更要遠赴美國拉斯維加斯登台吸金，注定無法與老公度過完整的農曆佳節。不過，黃博受訪時就大方分享與老公的相處之道，原來聚少離多反而令兩人感情升溫，字裡行間充滿溫情與甜蜜！



歌手黃博日前（15/2）獲邀擔任前輩賈思樂的音樂會表演嘉賓。（林迅景 攝）

與賈思樂因《中年好聲音3》結緣

談到今次為賈思樂擔任演唱會嘉賓，原來兩人的淵源始於電視節目。黃博回憶起初次結緣的經過，難掩興奮地說：「因為佢當時去《中年好聲音3》錄影嗰陣時，都有嚟現場睇我哋嘅比賽。然後後邊我睇返佢嚟嗰一集呢，剛剛係我唱嗰一集，最後有個shot（鏡頭）係影住佢嘅，所以我對呢個前輩覺得好有緣份嘅感覺！」

黃博與賈思樂因《中年好聲音3》結緣。（林迅景 攝）

入行後，兩人在不同場合多了接觸，黃博大讚對方是一位毫無架子的大前輩：「佢真係好nice，會毫無保留地畀我哋好多建議同鼓勵。包括今次參與佢嘅演唱會，佢都好尊重我嘅意見，好努力同我一齊每一步去準備。」與大前輩合唱難免緊張，但黃博直言對方給予了極大安全感：「佢會好包容㗎，有時band rehearsal我可能唱錯一兩句歌詞，佢完全唔會畀我任何壓力。所以我同佢唱嗰陣好放鬆，當然正式表演嗰陣就唔可以錯，要做好準備！」

黃博與賈思樂因《中年好聲音3》結緣。（林迅景 攝）

初二飛美國登台 老公自動請纓年初三「開爐」

事業起飛的黃博，今年過年可謂行程滿檔。她透露年三十晚唱完跨年騷後，新年安排隨即展開：「同屋企人聚一聚，初二嗰陣時就會去睇煙花，然後去做一個演出。」記者追問演出地點，她笑言是遠赴美國拉斯維加斯（Las Vegas）。第一次去美國登台唱歌的她，坦言心情非常期待，希望能將廣東歌和華語歌帶給當地觀眾。

黃博透露自己去美國登台唱歌，要留低老公一個人過新年。（林迅景 攝）

不過，老婆初二就飛走，留低老公一人在港過年，會否覺得冷清？黃博笑著爆料，指老公原來已有對策，更主動向老闆申請提早結束年假：「佢同老闆講：『我老婆唔喺度，我不如初三開始返工啦。大家過緊年咁喎。』」黃博覺得這種安排也挺好：「咁我去做嘢，咁佢又做吓嘢，返嚟先至再聚吓啦。」言語間流露出老夫老妻的默契。

黃博透露自己去美國登台唱歌，要留低老公一個人過新年。（林迅景 攝）

入行後聚少離多反珍惜相處時光

做歌手後日夜顛倒，陪伴另一半的時間驟減，被問到老公會否有怨言時，黃博語氣溫柔地派定心丸：「我覺得佢係好理解嘅，然後佢都好支持我做呢件事。」

她坦言，正因為大家各自為工作打拼，見面時間少了，反而更懂得珍惜二人世界：「我哋假如果搵到時間，都會好珍惜。比如話琴晚，我哋兩個就係屋企休息，我一邊練歌之餘呢，就同佢煲下劇呀咁樣。」講到夫妻間的浪漫，原來極度貼地：「其實係大家塞啲時間，比如話買隻雞返嚟食下咁樣，都會珍惜嗰啲時間去相處。」

