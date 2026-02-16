賈思樂演唱會｜88歲余慕蓮圓心願上台超催淚　霸氣預約打牌過新年

賈思樂（Louie）花費逾一年時間籌備的演唱會終於圓滿落幕。除了一眾圈中好友現身撐場，當晚最令人動容的環節，莫過於他特意邀請88歲的前輩余慕蓮（魚毛姐）坐著輪椅上台。Louie受訪時道出背後的超暖心原因，更自爆新年將會主動約魚毛姐大戰「台灣牌」。



賈思樂花費逾一年時間籌備的演唱會終於圓滿落幕。（林迅景 攝）

圓老友記心願：想佢再聽觀眾歡呼聲

Louie受訪時透露，邀請魚毛姐上台的念頭源於兩人日常的飲茶聚會。當時魚毛姐慨嘆自己年紀老邁，多數時間只能留在家中，覺得已經沒有機會再聽到觀眾的掌聲和歡呼聲了。身為好朋友的Louie聽罷立刻給予鼓勵，並極力邀請她擔任演唱會嘉賓：「如果你今晚可以做我嘉賓，我好肯定觀眾一定會畀好多鼓勵同掌聲你！信我，嚟啦！」 結果在朋友的推動下，魚毛姐真的坐著輪椅現身撐場，場面相當感人。

余慕蓮上台接受掌聲。（林迅景 攝）

魚毛獲封專屬「Pretty Woman」

原本Louie還擔心魚毛姐上台講太多話會引致氣喘，怎料她上到台竟然中氣十足，甚至開心到「爭咪講嘢」，讓Louie看在眼裡滿是欣慰，戥這位80多歲的老友記開心。Louie更特意在台上為她獻唱名曲《Pretty Woman》。他解釋，魚毛姐過去為了演出總是不介意做「醜角」，但在他心目中，魚毛姐其實十分漂亮，絕對配得上「Pretty Woman」的稱號，氹得老人家開心得跟著音樂搖擺。88歲余慕蓮坐輪椅出騷獲全場致敬 長期食特效藥每月醫藥費過萬

可惜的是，余慕蓮聲帶麻麻所以唱唔到歌，不過仲會郁郁吓跳舞，好精靈！（林迅景 攝）

自封「台灣牌王」約戰四方城

不僅在台上為前輩送上驚喜，Louie私下也是個貼心暖男。當得知魚毛姐新年「冇節目」時，Louie立馬霸氣包辦對方的行程：「你放心，我預留咗時間畀佢，聽日就call齊人上佢屋企玩！」 得知魚毛姐喜歡打台灣牌解悶後，Louie更搞笑自封「台灣牌麻雀王」，揚言自己已有40年牌齡。被問到會否對老人家「鬆章」（放水）時，Louie發揮搞笑本色大喊：「點會鬆章呀？做咩呀，上咗年紀大曬呀？實力㗎嘛，我哋打係唔讓㗎！」 係愛呀！