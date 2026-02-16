前一線花旦罕見重返TVB錄製節目　冇助手連妝都要自己化好慘

現年51歲的向海嵐，曾是1998年的香港小姐四料冠軍，憑借優異的演技在TVB一炮而紅，主演的《無頭東宮》、《楊貴妃》等電視劇成為不少港人的共同記憶。然而，在演藝事業的巔峰時期，她選擇於2008年離開TVB，轉而投身商界，並移居內地。近年，她創立了自家珠寶品牌，成功從花旦轉型為女企業家。

向海嵐曾主演的《無頭東宮》、《楊貴妃》等電視劇成為不少港人的共同記憶 。(小紅書圖片)

向海嵐2008年離開TVB，轉而投身商界，並移居內地。(小紅書圖片)

向海嵐罕見重返TVB

近來，向海嵐罕見重返TVB，參與互動遊戲節目《唱錢》的錄製。她在社交平台上與粉絲分享了拍攝期間的點滴，讓人感受到她的從容與專業。她帶著觀眾參觀熟悉的電視城，回憶當年在長通道設置台慶紅毯的熱鬧場景，也流露出對往事的緬懷。向海嵐回憶道：「之前台慶甚麼的時候，他們就會把這裡布置成一個走紅氈的地方。」之後又帶大家去錄影廠參觀，但因為當時沒有在拍攝，所以廠內空無一人。

向海嵐罕見重返TVB 。(小紅書圖片)

向海嵐參與互動遊戲節目《唱錢》的錄製。(小紅書圖片)

沒有助手跟隨連妝都要自己化

儘管此次錄製並無助手隨行，甚至連化妝都需自己完成，但向海嵐全程展現獨立與敬業態度。不少網友對此倍感唏噓，憶起當年TVB力捧她成為一線花旦的盛況。儘管如今事事親力親為，但向海嵐始終心懷感恩，在事業和生活間尋求平衡。此次重返娘家TVB，不僅是出於義氣，也是對過去十年間演藝生涯的一次回望，折射出她自強不息的精神與隨遇而安的豁達態度。

甚至連化妝都需向海嵐自己完成。(小紅書圖片)